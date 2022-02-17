控疫壓制一切，國家領導人的決定否決了香港防疫治疫工作中的一切雜音。首先否決了與疫共存的主張，其次是批評了政府躺平主義的傾向。

防疫治疫本是地方政府的責任，但若地方政府控制不了疫情，便會產生兩大後果。一是本地疫情失控，病毒會通過不同途徑，外溢至香港之外。最近廣東輸入病例中，不少源自香港。香港防治不了疫病，便連累毗鄰。

二是疫情失控必然衝擊經濟與社會民生。重病，病死者眾，社會難免恐慌。由疫情帶起的各種問題交織起來，社會穩定會承受重大壓力。香港剛告別黑暴，社會內還隱伏不少黑暴參與者和同情者，社會不安便給他們再出來搗亂社會的機會。當前美國對中國還在不停找機會施壓，顏色革命失敗後，亦未必甘心。

香港的公共衞生安全問題便不單止影響民眾的生命健康，且會在外來政治因素可能介入下，演變成國家安全問題。美國為首的國際勢力已正竭力攻擊中國的動態清零政策，強迫中國追隨他們採取與病毒共存的政策，香港社會與政府內部也已出現呼應的聲音，政治壓力正在隨疫情惡化而上升。這已經不是作為地方政府的特區政府所能應付。這個時候不干預，形勢便如黑暴時期的轉捩點，一發而不可收拾，疫情與政治分裂形成雙重矛盾和打擊。

正因如此，中央政府便不僅派遣醫療檢測人員來港支援。更重要的是主導香港的防疫治疫工作，端正政策，加強執行的力度，各方動員，各方協調。中央的命令便是為了盡快扭轉香港疫情惡化的趨勢，不再讓特區的官員繼續採取已證明失效的措施方法，也公開打掉任何官僚主義的躺平做法。

香港資源豐富，防疫治疫失誤是政策不當，白白浪費社會的各方面力量。防輸入不力，圍堵馬虎，隔離混亂，治療亦因缺緊急動員和統籌的問題致醫療人員多番染病，體系備受壓力，愈來愈多的患病者缺乏照顧與治理。若能在政策與執行上扭轉劣勢，發揮潛力，號召全民抗疫，內地全力支援，戰勝疫情機會極大。但再不能依賴香港政府的現時指揮。因而，中央下令的是由港澳辦與國家衞健委牽頭，中央部門專家和廣東省、特區政府三方合作，可還強調特區政府要負起抗疫的主體責任，不能推卸責任。

國家領導人出手，再無懸念了。