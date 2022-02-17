國家領導人對香港的抗疫工作，作了三個「一切」和兩個「確保」的指示。三個「一切」是：把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務；動員一切可以動員的力量和資源；採取一切必要的措施。兩個「確保」是：確保香港市民的生命安全和身體健康；確保香港社會大局穩定。國家領導人還委託中央港澳工作協調小組組長轉告林鄭月娥，上述三個「一切」和兩個「確保」，是香港特區政府的「主體責任」。

毫無疑問，中央的指示非常重要，斬釘截鐵，林鄭月娥、香江府衙沒有任何強調困難、討價還價、賴三賴四及推諉卸責的空間，穩控疫情的擔子壓得很實。這要是在內地任何一個省市自治區政府，接到這樣的指示，那是不敢有絲毫怠慢，拚了命也要雷厲風行，貫徹落實完成任務的。

然而，對香港、對林鄭及對香江府衙，港人是難有信心的，會半信半疑、會最終失望的。反修例暴亂時，中央三令五申止暴制亂，又是「當前最重要的工作」，又是「目前最緊迫的任務」，又是要「全力以赴」，又是要「壓倒一切」，然而，特首林鄭、香江府衙就是拖拖拉拉，「出招」完全不中繩墨，軟手軟腳，致使暴亂愈暴，香江大亂，最後還要中央出手，緊急制訂《港區國安法》，才做到「止暴制亂」。有這樣的特首、這樣的港府、這樣的「止暴」表現，我們怎能指望他們接到中央指示後，就能真把疫情穩控住？

為何如此，道理很簡單，無論是「止暴制亂」，還是「穩控疫情」，林鄭和香江府衙都是既無心又無力。他們慣於敷衍，又自以為是，又從心眼裏反感和抗拒中央的要求。就算壓力太大了，不執行不行了，想跟上步伐，完成要求，然而又沒這個能力和執行力。不過，他們大概也做好了思想準備，實在不行就「回家抱孩子」，或到私人機構謀個「搵真銀」的高薪厚職，朝廷拿他們「冇符」也。這就是在「一國兩制、港人治港、高度自治」下當官的優勢！