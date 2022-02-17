中國人和西方人最大分別是，中國人有很強的自律性，這大概是幾千年文化的積澱，「天下為公」觀念根深柢固，多數人能自覺承擔社會責任。而西方人則總是將「個人自由」掛在嘴邊，我行我素，自私自利，人人為我，我為自己。新冠疫情就是一塊試金石，既試出中西文化的差異，也試出中西制度的優劣。

疫情之下，中國人大多自覺遵守防疫規定，過着自律的生活，要求禁足就禁足，叫戴口罩就戴口罩，叫打針就打針，很少有人抗拒，因為大家都知道這是對自己負責，也是對社會負責。反觀西方人基本上是跟政府對着幹，要求禁足偏要上街，叫戴口罩偏不戴，叫打針偏不打。加拿大貨車司機更以車輛堵塞首都渥太華和美加過境通道，抗議政府強制接種疫苗，成為一道「美麗風景線」。

正是因為這種差異，中國可以有效控制疫情，將感染和死亡人數減至最低；而西方則是躺平放任病毒蔓延，讓民眾自生自滅，尤其是長者和弱勢群體，死一個，少一分社會負擔。最諷刺的是，以民主燈塔和人權判官自居的美國，新冠病歿人數已超過94萬，而政客和傳媒依然若無其事，反而不斷抹黑中國動態清零政策。正如考零分的劣等生嘲諷考滿分的優等生，不是很可笑嗎？

不幸的是，香港不少人沒有繼承中國文化的優良傳統，反而將西方社會的自私自利學到十足。病毒檢測、接種疫苗，他們統統反對，連掃「安心出行」也抗拒。有人甚至在網上煽惑確診人士「全港藍店一日遊」、「四圍播毒」。在這班無腦黃絲眼中，政治立場原來比生命健康更重要。

香港有些專家的言論同樣令人莫名其妙，他們對內地成功的防疫經驗不屑一顧，反而鼓吹西方失敗的那一套。有人更認為「大家要接受病毒如感冒般成為香港的地方病，才可以平衡民生及經濟發展」。問題是，誰能證明新冠病毒已變成普通感冒病毒？最近本港小童確診個案增加，更有兩名幼童死亡，而外國研究亦發現幼童感染Omicron而住院的比例明顯較前幾波疫情高，可見將新冠病毒形容為感冒病毒未免太不負責任。說到底，香港第5波疫情之所以失控，除了因為港府無能，也因為有些人自私自利。他們奉西方為圭臬，以西化為榮，殊不知西化帶來的不是福音，而是惡果。