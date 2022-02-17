港府抗疫無能，種種措施甩皮甩骨，連徵召的士車隊專門接載初確患者到指定診所的安排亦有所滯後。指定診所昨日已經運作，但的士車隊最快周五才投入服務，意味這些初確患者由昨日至周五前都可以自由乘搭公共交通工具看診，當中有沒有播疫風險，心知肚明。

再說，港府此舉明顯是經忠誠的政黨及車主組織協商而定，前線司機的心聲根本無人理會。汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠直言，政府將的士司機「推落火坑」，質疑政府為何不用自己車隊，擔心司機染疫後傳給家人，反致疫情擴散，令司機顧慮，認為抗疫的士最少須向司機提供N95口罩、面罩、防護衣和消毒劑，並在車廂裝隔板保障司機安全。但誰都知道，政府做事只有頭威沒有尾陣，對實際操作漠不關心，如何確保的士司機安全關人個關，車主亦肯定愛理不理，到頭來又是將責任推落前線司機身上。抗疫的士最終會否淪為播疫的士，令人疑問。

與此同時，國家主席習近平發出重要指示，香港特區政府要切實負起抗疫主體責任，中央各有關部門和地方要全力支持和幫助香港特區政府，並提出三個「一切」、兩個「確保」，包括把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務；動員一切可以動員的力量和資源、採取一切必要的措施；確保香港市民的生命安全和身體健康；確保香港社會大局穩定。

說話聽聲，鑼鼓聽音，中央對港府抗疫無能不滿之情彰彰明甚。顯而易見，中央已見到港府種種自把自為、陽奉陰違、胡作非為的行動，香港疫情一直無法受控，特區政府必須負起主體責任。話已說得十分明白，中央全力支持抗疫，市民終於定下神來，且看林鄭又會如何出招。