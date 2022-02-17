昨日，本欄提出了一個問題，究竟政治選舉是福還是禍？筆者接受現代教育成長，時至今日，仍對民主制度有憧憬，但經過這麼多年，不禁要問，我們需要的，到底是甚麼模式的民主？像西方現行的一套，肯定不行，甚至採用香港目前的選舉模式，也有毛病。民主制度成長到今天，仍是一個未成熟的孩子。

香港人事前恐怕無法想像，當新冠第5波疫情大爆發，染疫死亡者的名單不斷增加，大量病人擠滿醫院，在這當兒，特首與政務司司長竟然不能和衷共濟，還要為防疫工作小組的名單而鬧彆扭。這情況難免讓人懷疑，是因為特首選戰臨近，各路人物要互爭表現，致使矛盾叢生。在民主制度下，選舉大過天，百姓的生命安全，只能排在第二位。

這現象也不是香港政客所獨有，以今次全球疫患為例，愈是民主的地方，抗疫的表現愈差，因為政客們都忙於搞政爭、搞選舉，防疫與抗疫，往往只是政治鬥爭的工具。

美國是世界上最富強的民主國家，但染疫與死亡的人數長期位列全球第一。這原因也不難理解，美國人在2020年最關鍵的抗疫時期，卻忙於搞總統選舉，民主、共和兩黨非但不能合作抗疫，有人甚至想發動武裝叛亂，推翻總統選舉結果。何謂「政黨惡鬥，人民當災」？此之謂也。

香港的抗疫成績再差，最終也不可能比美國遜色，大抵因為香港實行的還不是普選制，政客們即使互鬥，破壞力仍然有限。香港的抗疫表現跟內地比，又遠遠不如，因為內地更少搞政治選舉的花式，執政者可以一心一意為抗疫打拚。因此，本文的結尾仍跟昨天一樣，要問同一個問題，究竟選舉是福還是禍？