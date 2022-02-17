俄羅斯國防部日前宣布，南部和西部軍區的實戰訓練接近結束，在白羅斯鄰近烏克蘭邊境的部隊，結束演習後陸續返回永久部署地。然而，俄方欲靜而美國死心不息，美國總統拜登發表講話，指俄羅斯撤出部分部隊的報道尚未得到證實，稱俄方「仍然很有可能」入侵烏克蘭，英國首相約翰遜亦有類似說法。無能管治者在還沒有找到下一個可以用作轉移國民視線的箭靶前，可以預期，西方政要仍會樂此不疲地繼續渲染俄羅斯入侵烏克蘭。

眾所周知，拜登民望持續低迷，美國有線新聞網絡日前公布最新民調，顯示拜登的支持率只有41%，58%受訪民眾不滿意其表現。美國借助本身的軍事實力，在國際事務上說三道四，藉此樹立強人形象，對內建立管治威信，早已是美國總統玩到殘的把戲。烏國總統澤連斯基以往錯信山姆大叔，如今已慢慢覺醒，日前打幾句官腔感謝美國所謂堅定不移的支持後，隨即邀請拜登訪問基輔，更是向對方「架設士碌架」，好讓世人知道不斷吹奏烏克蘭快將被入侵，是要付出面子上的代價。

至於，約翰遜深陷派對門醜聞，面臨黨友倒戈壓力，連番被逼宮的他，謂暫未見到俄軍撤退的證據，這正如他之前隔三差五謂要出訪歐洲緊急斡旋，又指掌握資訊顯示俄軍可能隨時攻入烏克蘭，動機單不單純呢？

另外還有AUKUS裏的小弟澳洲總理莫里森，在祖高域簽證風波後，民望反而創出近兩年來的新低，欲玩微信吸華人票又碰壁，於是批評中國對俄國在烏克蘭邊境屯兵默不作聲。如果軍事演習應予譴責，美國艦隊四出游弋，莫氏為啥忽然喉嚨痛似的呢？

烏克蘭的危機仍然未除，但始作俑者非俄方，而是各懷鬼胎的西方政客，想在烏國上演狼來了的悲劇。