本港疫情呈海嘯式爆發，確診人數幾何級數上升，正當社會齊心抗疫之際，「鍾氏民調」日前拋出一份報告，宣稱近六成市民「認為現時限聚令太緊」，並肆意抨擊港府。鍾庭耀選擇在現階段迫不及待，拋出針對抗疫和特首的所謂民調，企圖打擊士氣，挑起爭議，製造社會對立面，這種行為對社會及抗疫工作並無任何好處。

鍾庭耀的限聚指數，旨在試圖否定港府與社會各界「動態清零」的努力，說服公眾要與歐美「與病毒共存」看齊，動搖市民的抗疫決心。而特首民望一向是「鍾氏民調」任意搓圓弄扁的玩意，目前特首選舉即將來臨，「鍾氏民調」干擾、破壞特首選舉的險惡用心，不言而喻。

「鍾氏民調」以往屢次於關鍵時刻假借「學術」之名發表對中央、港府、市民福祉不利的民調結果，惟民調缺科學性、問題極具誤導性，更極具政治立場色彩。據報，2014年，鍾庭耀公布「民調」結果，為違法「佔中」造勢；2019年黑暴期間，撐暴抹黑警隊；完善選舉制度後的首場立法會選舉前，煽投白票；現在又故技重施，為反中亂港罔顧人命，煽動仇恨，令人氣憤。而「鍾氏民調」被報章揭發與外部反中亂港勢力，有千絲萬縷的聯繫。媒體早已揭發，「鍾氏民調」一直收取外國政治組織的資金，包括多次接受美國國際民主研究院（NDI）的資助，足以反映「鍾氏民調」與外國的密切關係。

「鍾氏民調」為禍本港多年，每逢發生政治事件均會走出來配合反對派的行動。香港社會早已群情激憤，在《港區國安法》實施逾一年半的今天，是時候嚴肅查處「鍾氏民調」，為其敲響「喪鐘」了。