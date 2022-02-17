抗疫如救火，真是十萬火急，變種病毒擴散的速度如張竹君醫生話頭，每一兩天便倍數翻升。香港踏入虎年，由單日雙位數升至3位數，再去到4位數，本文執筆時已近半萬，恐怕不用多幾天便上升到5位宗數。在人人自危、火燒眉毛的當下，市民需要聽到的，不只是設想、計劃和期望，而是要第一時間能聽到「救兵」到位時間和落實時間，情況一如水不到，火不滅；兵不到，亂不止。天花龍鳳的好話，對處於水深火熱等救援的脆弱生命來說，簡直是浪費時間。

前日行政會前，特首林鄭例行記者會的發布，就當前抗疫的幾個瓶頸作了解決方案設想的交代：其一，針對4,000多未能送院隔離的密切接觸或次密切接觸者的解決方法，政府會動用3幢未入伙的公共屋邨提供3,000多個隔離單位，另與酒店業商討提供更多隔離酒店供隔離使用；其二，醫管局設立社區新冠疫症的診所，為未能入院而中招的病患提供診治服務；其三，政府會與的士業界商討，提供專門為新冠患者的交通接載服務；其四，自行測試包已訂購一億劑派發給市民，會先安排給院舍照顧者及長者，但特首沒同時交代實施的時間表。

上述4項預告的緊急措施，無疑是值得歡迎的臨時解決方案，但可惜的是，卻沒有同時交代各項計劃實施的時間表、路線圖，予人有嚴重滯後、缺乏前瞻和預判疫情大規模爆發的危機意識。

就以12日內地與香港在深圳二次交流會後，才慢吞吞經「垂簾聽政」和「迴轉壽司」式的內部會議決策，再由特首公布救急設想，但卻沒有交代何時到位落實的時間表，仍然是追落後的「慢郎中」。特區政府抗疫決策必須提速一步到位，大幅提升應對危機意識和改善速效決策機制。