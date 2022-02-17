第5波新冠肺炎核爆式大爆發！每日新增確診個案數以千宗計，消息指截至15日等候送院病人或初步確診病人累計1.2萬。港台一張圖片，拍攝咗九龍明愛醫院外嘅分流區，設置咗多張病床，供等候入院嘅病人使用；部分人士甚至只獲安排坐於帳篷外嘅膠椅。

現場所見，部分係長者，佢哋捱更抵夜，天寒地凍等入院，真係見者心酸！天文台指本周六寒流又至，氣溫下跌至11度，屆時如果仲未能安排入院，豈不是「凍死」多過病死？有留言者謂「以為去咗印度」！有護士悲嘆：公院已步入「戰地模式」！香港呢個現代文明城市、亞洲金融中心，淪落至此，都真係叫人情何以堪？

呢，醫管局日前宣布開通支援熱線，以支援等候嘅患者，並於尋日起啟動7間社區「指定診所」，供已收到初步確診通知、等待入院嘅輕症患者求診，有需要嘅市民須以電話預約，當局估計每日只有約千個名額，以目前逾萬人等入院隔離，每日千個名額，恐怕亦係僧多粥少，何況疫情以核爆式擴散！庸官口講堅持「動態清零」，實際衰過躺平！

抗疫兩年多，庸官牛棚困貓式抗疫，卻吹噓甚麼「滴水不漏」，正正「無厘頭，屙奶油」！抗疫逾兩年，港產官僚總予人唔嗲唔吊、臨急抱佛腳之感，然而，庸官火唔燒到眉毛，民怨沸騰唔去到臨界點，都未知點去改進，一味自我感覺良好！結果核爆式嘅每日確診個案令醫療體系崩潰了！動態清零得個「噏」字，百歲婆婆及3歲女童同日病亡，社區隱形患者遍布，已恍如吊靴鬼，風一吹草木搖，都以為自己撞鬼！人心惶惶，自己一聲咳，有啲鼻水，就以為已賴嘢！大哥，真係半夜都嚇醒！老朽深感自己已經嚴重神經衰弱！毒蛾？蚊？鬼吖！