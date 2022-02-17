每到歲末年初，不少機構都發布年度流行語，作為社會發展的風向標。當然，屁股決定腦袋。位置不同，立場不同，看到聽到的也大相逕庭。

比如，教育部所屬國家語言資源監測與研究中心發布的2021年度十大流行語依次是：建黨百年、東京奧運、中國航天、雙碳、疫苗接種、雙減、北京交易所、互聯網清朗行動、疫苗援助、生物多樣性公約。而《咬文嚼字》雜誌選出的十大流行語則是：百年未有之大變局、小康、趕考、雙減、雙碳、野性消費、破防、雞娃、躺平、元宇宙。

顯然，兩個榜單幾乎是大相逕庭，格格不入。重疊的只有雙減、雙碳。雙減即減輕學生課業負擔和校外培訓負擔，雙碳即碳中和碳達峰。雖然這兩個詞同時入選兩個榜單，但實際意義並不相同。在官方看來，這又是兩大政績。而在民間來說，之所以關注這兩個問題，因為萬億規模的教育培訓產業被關停，數百萬業者丟掉飯碗，而且沒有妥善預案，失去正規輔導機構的學生反而需付出更高成本聘請私教；至於層層加碼大躍進的雙碳，更令許多中小企業陷入絕境。宏大敍事與微觀感知脫節，個體生存被時代洪流沖刷輾壓。

類似雙碳、雙減這些工作，有一定合理性。節能降碳、綠色發展是大勢所趨，但這需要穩健可行的時間表，決不可貪功冒進，一蹴而就；教培行業也的確存在一定的內捲問題，但遠未到要斬立決的地步。壯士斷腕聽起來是夠豪氣，但原本只是貼幾劑膏藥就可治好的病，卻不問青紅皂白就一刀切，就不是氣魄而是愚蠢了。

當教育、醫療、住房、就業等大山壓得老百姓喘不過氣來，焦慮的雞娃情緒、無奈的躺平心態成為普遍現象，自然成為公眾的口頭禪。但這些都難入官方法眼，媒體上一派歌舞昇平。如此的官民兩張皮，話語兩重天，無異於雞同鴨講，各說各話。官方視野與民眾切身感受嚴重隔膜。有問題不可怕，最可怕的是無視問題、掩蓋問題，甚至粉飾太平，自欺欺人。

衡量社會治理水平的，是那塊「木桶短板」。必須以人為本，兜底最弱勢群體的利益。老百姓是一個個活生生的人，不是螻蟻草芥，也不是一堆泛化的統計數字。最近江蘇徐州爆出「鐵鏈母親」事件，處境不如豬狗，簡直令人毛骨悚然，人神共憤。拐賣婦女和兒童的痼疾，迄今綿綿不絕。而公帑豢養的婦聯，只助官方維穩，不管女性維權。這情況下，發再多的白皮書、開再多的國際論壇來鼓吹奢談婦女事業的歷史成就，都只能是諷刺和打臉。

衙齋臥聽蕭蕭竹，疑是民間疾苦聲。宏觀決策要警惕高高在上，脫離實際。不能甚麼問題都甩鍋給基層的「最後一公里」。為政者應放下傲慢與浮躁，少些花架子、大白象工程，少些瞎折騰、亂作為，多些雪中送炭，提升老百姓的獲得感、安全感。