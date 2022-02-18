功夫茶：外傭宿舍要監管　防疫更須透明度

早喺2020年尾，大埔一外傭宿舍爆發群聚感染；呢，由於每一名外傭背後都牽涉一個家庭，有啲更涉及BB及老人家，外傭宿舍啲「好姐妹」又經常出出入入，若然難以掌握所有密切接觸者，一旦染疫，事情就變得十分棘手。

常言道，千流競奔於地下，只睇水面，唔知有暗湧！而外傭宿舍，一如單眼佬睇老婆，一眼睇晒：環境擠迫、間隔凌亂、衞生情況欠佳、涉嫌違反樓宇用途等問題，一一浮面不必靠估。嗱！申訴專員公署尋日就此發表針對外傭宿舍規管嘅主動調查報告。

報告指出，政府對外傭宿舍嘅需求、所在位置、數量及設施等，並冇掌握系統性嘅資料，現時亦無專屬法例規管該些宿舍，提出合共10項改善建議。其中一點指出，勞工處過往接獲有關外傭宿舍嘅投訴個案後，往往轉介民政事務總署跟進，讓後者按《旅館業條例》或《床位寓所條例》處理。阿哥，將個波交來踢去有冇用呢？

申訴署就話，唔少職業介紹所嘅宿舍只開放予外傭入住，並非以公開招徠形式經營，而一些宿舍則不涉及收費，咁即係話呢啲外傭宿舍唔屬於有關條例嘅規管範圍喇！換言之，單靠轉介民政署跟進，顯然涵蓋不足、作用不大。公署認為政府喺規管外傭宿舍上，可透過與所有持份者洽商，制訂一個彼此都能接受嘅方案，同時循序漸進地改善或提升外傭宿舍嘅營運水平。呢，該署建議，勞工處可與各有關持份者，包括職業介紹所業界、勞工界、領事館及政府相關決策局及部門溝通，建立有關職業介紹所經營外傭宿舍嘅資料庫，再編製及公布外傭宿舍名單，從而便利外傭作出知情選擇。

進一步而言，勞工處可引入新嘅牌照審批程序，要求職業介紹所喺新申請或續領牌照時，加入有關住宿設施及規定聲明等。講真，外傭宿舍一般予人擠、亂、髒嘅深刻印象；有啲較豪放嘅姐姐，甚至胸圍底褲高高掛碌架床，殊不雅觀。

公署建議民政署檢視及優化涉及外傭宿舍投訴嘅處理程序，功夫茶認為應從宿舍嘅整潔入手，規管入住外傭注意衞生，並提高外傭宿舍嘅水平，若然監管後依然凌亂，四處邋遢，則有100個改善建議都係嘥氣！勞工處對報告表示歡迎，接納申訴專員提出嘅建議，並指已展開檢討《實務守則》嘅工作。有議員亦指出，唔少中介為減少開支，會租用環境冇咁好嘅地點，設備或求求其其，認為絕對有規管嘅必要。勞工處如真務實，應多啲抽查視察，有營運不得其法嘅若屢勸不改，則必須第一時間釘牌，千祈咪「意見接受，態度照舊」，疫情如此嚴峻下，更應規管好外傭宿舍以減染疫風險！