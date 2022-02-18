正論：倒行逆施種禍根　苛政惡果市民吞

本港第5波疫情爆發至今已一個月有餘，港府多次誤判，導致確診宗數幾何級增長，把全港市民兩年多來的抗疫成果一掃而空。曾經的東方之珠如今哀鴻遍野，有病的求醫難，沒病的也沒錢開飯；凡此種種，無不是港府倒行逆施種下的禍根。縱然中央伸出援手，廢官們依舊「歎慢板」，諸多措施統統「只聞樓梯響」，且未能急市民之所急。港府一再把市民的哀號拒諸門外，長久實難挽敗局，似乎只能待中央嚴肅問責，香港方能重新出發。

本港醫療系統瀕臨崩潰非一朝一夕的事，病患急增只是導火線，而不是真正的火藥桶。先知先覺、後知後覺，皆優於不知不覺。在首波疫情緩和後，港府理應要預設最壞情況，討論、制訂並公布合適的應變計劃，包括徵用何處作為隔離設施，阻止病毒繼續擴散；建立怎樣的分流制度，以減輕醫療系統壓力，同時讓病患得到適當治療等。只要有應變計劃，即便疫情如何嚴峻，港人皆有路可循、有規可依，不致變成目前的「盲頭烏蠅」、求助無門；此乃先知先覺。

在第5波疫情爆發初期，專家多番警告確診人數將幾何級增長，倘若港府並非孤注一擲在「疫苗通行證」之上，而是及時制訂並實施應變計劃，雖是後知後覺，也能亡羊補牢。而港府不知不覺的惡果，現時全由市民鯨吞。先是市民檢測後遲遲不知結果，再來隔離和治療設施均不足，成千上萬的確診者要不待在家中祈求神明保佑，要不就堆在醫院門外餐風露宿，無了期地等候。

昨日氣溫驟降、寒風刺骨，更有飄散着陣陣細雨，卻有大批獲安排入院的病人因醫院床位不足，被迫院外露天等候。一頂頂帳篷與膠板堆砌出來的區域，既似難民營，又像戰地醫院，以往在戰亂或不發達國家才可窺見的場景，盡在高度發達的香港上演。甚至有醫護透露，有醫院高層指令要先救院內患者，彷彿要院外患者「等死」，形容自己正經歷人道災難。連見慣生死的醫護也瀕臨崩潰，何以廢官可以視而不見！

變種病毒Omicron的致死率不如Delta，幾乎是科學界公認的；然而缺乏適當治療，傷風感冒也可置人於死地，港府豈可輕視？隨着確診人數增加，死亡數字也持續上升，正是醫療系統崩塌的警號。何以港府向中央提出的請求當中，只有援建社區隔離和治療設施、增派檢測人員，卻絕口不提增派醫護隊呢；單憑本港現時的醫護力量，縱然建成港版火神山醫院，醫護人手就足夠了嗎？

話說回來，現今坊間消息滿天飛，一時傳出將全民檢測，一時又傳出政府徵用何處作為隔離設施等，出現這種現象，全因港府的抗疫舉措緩慢且不透明所致。快慢之分，源於對比。中央這邊廂承諾伸出援手，那邊廂生活物資已源源不絕運往香港，甚至連抗疫專家組也迅速組成，並於昨日抵港。反觀港府，從官員北上開會至今，具體落實了哪一項舉措呢？此時此刻，港府官員仍忙於爭名逐利，結果政出多門，難道要港人淪落至「路有凍死骨」嗎？

正如扶貧講究「授人以魚不如授人以漁」，雖然中央果斷出手支援，倘若港府照舊碌碌無為，也難言萬事大吉。內地縱可提供物資、人手乃至抗疫經驗，但諸如落實防疫政策、措施，甚至制訂法令，無不需要港府自身的力量，官員們若不放下成見、奮發圖強，如何能善用中央提供的資源，帶領全港市民抗疫，挽回已跌至谷底的民望呢？

理想歸理想，現實還是要面對的。港府抗疫一錯再錯，加上苛政連連，早已盡失民心。市民對港府毫無期望，甚至感到絕望，方會想方設法謀求自保，諸如「身穿防護衣進入超市」等奇葩畫面，放在以前，往往會惹來網民哄堂大笑，如今卻怎也笑不出。近日甚至有市民入稟法院挑戰政府的「疫苗通行證」，姑勿論其出發點及科學理據，也足以成為港人對港府信心盡失的又一例證。

即使全港市民上下一心，增派醫護在前線奮力抗疫，倘若幕後指揮不當，縱有千軍也難以反勝；中央政府深明此道，才會每當有地方疫情失控，先撤換「一把手」的舉動；這也是醫療物資未至，專家組先抵本港的原因。雖然現屆政府任期即將結束，但抗疫防疫刻不容緩，似乎也只有先對廢官嚴肅問責，確立軍令，方可穩定軍心，才有希望打贏這場曠日彌久的疫戰。