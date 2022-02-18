世界視線：南韓大選敲戰鼓　醜聞不斷搶風頭

在新冠疫情持續肆虐下，第20屆南韓總統選舉周二正式展開競選活動，惟疫後經濟復甦和防疫政策等選民關注議題，均被兩大熱門候選人、在野國民力量黨的尹錫悅及執政共同民主黨的李在明的醜聞所淹沒。他們的醜聞猶如接力賽般，梅花間竹地湧現，結果失望情緒籠罩全國。在尹、李「累鬥累」下，雙方支持率差距不足4個百分點。

尹錫悅當年任檢察總長期間，把容許親信干政的前總統朴槿惠送進監獄，並負責調查前總統李明博貪污受賄、前法務部長曹國以權謀私，打造出剛正不阿的形象。惟去年底尹錫悅突然傳出家醜，先有其妻金建希被揭虛報履歷，外母之後又因偽造存款證明罪成被判囚。尹錫悅拒就妻子虛報履歷認錯，結果惹來民眾冷嘲熱諷，質疑所謂的「法治守護者」原來對內對外是「兩把尺」。

把自己打造成進步派的李在明，在上周的第二場總統選舉電視辯論中，對尹錫悅的「家醜」窮追猛打，但其本人也是五十步笑百步。他擔任城南市市長期間涉嫌以低於市價三成五的價格，把大量土地賣給地產商，結果後者賺取暴利，引發民眾暴怒。此外，其長子也被揭發非法線上賭博、疫情期間到按摩店召妓，重挫其支持率。但李氏願意認錯，令輿論傾向狙擊保守派的尹錫悅。

現時南韓社會問題叢生：樓價不斷飆升、疫情加劇貧富不均、年輕人就業困難，民眾希望下屆政府能有所作為，一解種種燃眉之急。為迎合選民訴求，尹錫悅打出「地區平衡發展和團結國民」的旗號，積極拉攏年輕選民；李在明則大打經濟牌，豪言要帶領南韓成為世界五大強國，並喊出「全民基本收入」，打算向所有國民派錢來減少貧富差距。

尹、李自身及家人的荒唐醜聞，令不少選民慨嘆「揀唔落手」。在選情膠着之際，民調上位列第三、曾對各種結盟猜測予以否認的國民之黨總統候選人安哲秀，突然表態願與尹錫悅合作。尹氏陣營隨即也有聲音提出二人組建聯合政府以及任命安氏為總理的建議。倘最終成事，安哲秀或許會成為這場被當地人形容為「有史以來最讓人反感大選」的造王者。