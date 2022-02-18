產評：美輕通脹兼主戰　意在保美元霸權

俄烏局勢又再升溫，歐美同聲指未見俄撤軍，俄則宣稱烏軍朝新俄區開火，看來各方不聞炮聲不罷休。國際原油現貨價率先衝穿每桶100美元大關，美國財長耶倫放話，指任何針對俄國的制裁難免殃及全球，言下之意是必定拖全世界落水！事實上，美國錯判通脹，惟至今仍不肯檢討中國商品關稅問題，更頻頻在地緣政治上攪局，本身就是讓通脹抬頭的始作俑者，實圖再上演「美元亂世稱英雄」的一幕！可今時不同往日，這只會加速美霸衰落，玩火自焚！

本周俄烏局勢反覆，先傳來局勢緊張，再傳來俄軍撤兵；昨日卻又有消息引述歐美指未見俄軍撤離，反而在增兵，令人想到，根本各方都只是在等時間，好可能就等2月20日國際體壇盛事一完，就來個炮聲一響，你死我活。

在這個過程中，其實烏克蘭並不主戰，更多強調防衞。即使是歐洲，也深明一旦開火將成受害者，加上對本身的經濟弱勢有自知之明，故不願動武，德國與北約貌合神離，正好說明。唯獨美國主戰態度明顯，一則打仗意味軍火有銷路；二則美國通脹失控，如何在11月國會中期選舉前向選民交代政策敗筆？正好諉過於戰火，也好分散選民目光。

整場大龍鳳主題離不開美國保衞美元霸權。一方面，地緣政治局勢升溫，資金避險，結果還是流往美元，促使美元復強。另方面，俄烏若開火，歐洲經濟將面臨糧食和能源危機，令本已脆弱的復甦無以為繼，甚至衰退，歐元勢受打擊。再講，俄國與德國的北溪二號天然氣管道項目擬採用歐元結算，一旦開戰，美國勢以關閉北溪二號制裁俄國，則俄歐圖增貿易歐元結算的計劃便行不通。

不過，針無兩頭利，美國通脹失控，美元迅速走強，後果非同小可，1980年代美元走強觸發拉美債務危機，仍叫人歷歷在目，美元升值令美元計價債務風險急升，財務壓力向世界轉移，從而令全球經濟收縮。然而，今次結局將是迫使更多經濟體選擇非美貨幣進行交易結算，以減被美元收割的風險。近月全球支付貨幣排名中，人民幣佔比上升兼創新高，亞洲諸地呼籲增用本幣而非美元進行結算，俄羅斯對非美元體系的虛擬貨幣開出綠燈，確認不禁絕並研將之納入正規監管，變相給予法定地位，在在衝着去美元化而來。

國際霸權地位變遷是這場百年變局的主題。美國「霸權衰落論」能否再「關關難過關關過」？顯然中國的崛起已成為重大變數。歐洲戰雲、亞太變局、南海風雲，龍爭虎鬥，陸續有來！