中央政府重重的出手後，香港疫情形勢全然改變了。

中央初度出手時，林鄭政府還在抗拒，還恃着中央不敢真的接手防治。可是，香港疫情不單止反映香港民眾的生命與健康，還涉及到國家安全的大局。新時代的中國社會主義要愛民也要衞國。疫病病毒背後，還會引來政治挑戰。中央政府不可能讓香港如歐美要求那樣躺平，美其名為與疫共存，實際如日本電影《楢山節考》般把長者犧牲。

香港近例更有兒童病死（歐美似乎沒怎麼報道），Omicron便是針對老幼弱勢社群的攻擊。社會達爾文主義的政策會傷及社會新生，這不是汰弱留強的優化，而是在人口老化、幼兒化時把社會的未來與過去同時毀滅。這不是攬炒是甚麼？中央因此不能不重重地出手，打掉香港內部任何的抗拒或陽奉陰違的抵制，救治香港。

治疫仍是主要幾步：檢測、隔離、治療。但要雷厲風行，不容任何漏洞。不容漏洞，便是不放任任何方式的走漏，也即是要全港市民全力執行這三步防治政策。

檢測當然是我們一直要求的全民檢測，不是一次，而是一段時間多次；不是自我檢測，而是專業檢測、化驗。設施人手在香港不足，便要送上深圳、廣州等地化驗，力求即時得出結果。全民檢測分小區封鎖，再逐區推進。寧可市民不方便幾天，也要把全港潛伏的病毒集中點和隱形病患全然查找出，建立全面防治的基礎。

隔離是確診者、密切接觸者都隔離，前者絕不能家居隔離，方艙醫院在建之時，則把會展、體育館、運動場、未入住的屋邨全部徵用，有多少確診便有多少入住；密切接觸者則全數進入酒店、郵輪以至政府大型土地用帳幕安置，不能再讓病毒通過確診者和密切接觸者留駐社區內。

治療是動用醫院所有力量，特別是新建醫院還未全面利用者，緊急投入。

至於人手不足，除了現有有關部門員工加時工作外，還可徵召所有紀律部隊、輔警及有關制服團體成員參與。醫療人手則可徵召私家醫院、私家診所醫護參加。

香港需要的緊急應變都已有共識，國內外也有成功的經驗，毋庸爭辯。用戰時方式來動員和推行防疫治疫政策，務求在一、兩個月內把社區裏的疫病大致殲滅，使香港社會的損失壓至最少，並迅速恢復經濟社會民生，特別是與內地的通關。這便是習近平主席所說的控疫壓倒一切。