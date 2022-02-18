回歸以來，香港的反中亂港活動以至發動暴亂，都是以反對派的「文宣戰」開始的。所謂「文宣戰」，就是輿論戰，就是爭取人心之戰，就是煽動爭取某種政治目標之戰。反對派打文宣戰的目的，就是打着爭取民主、自由的旗號，奪取香港的管治權，實現港版「顏色革命」。文宣戰的蠱惑性愈強，煽動性、欺騙性愈大，就愈能夠造成輿論聲勢，煽惑更多的人跟着他們跑，就愈能夠有效組織和推動他們領導的「社會運動」，乃至動亂、暴亂。

必須承認，回歸20多年，反對派打文宣戰相當成功，這方面他們有先天優勢。英夷統治香港150多年，東西方冷戰幾十年，香港一直屬西方營壘，英美文宣教育是官方意識形態，有港英政府幫助甚至洗腦，故香港的反共反華有深厚的社會基礎。

這個優勢和基礎，97回歸後沒有多少改變，因此反對派打文宣戰如魚得水，搞反中亂港活動不費力就能大見成效，將文宣轉化為輿論、轉化為行動、轉化為「社會運動」，挑戰特區政府管治，打擊愛國愛港，妖魔化中央和共產黨，取得選舉勝利，他們還發起各種「抗爭」、「革命」、「暴亂」，以達最終目標。

同時，他們得到國際反華勢力的強力聲援以及支持，連成一氣。因此，回歸以來，中央政府的文宣、建制派的文宣一直處於劣勢，被動捱打，輿論戰總是吃敗仗。如此這般，反中亂港的輿論愈來愈兇，「聲勢浩大」，他們的輿論工具——各種媒體也愈來愈聲大夾惡，急速膨脹，黎智英的壹傳媒、毒果報，就是這種反共反華妖霧瀰漫，「適逢其時」結出的文宣毒瘤。

現在《港區國安法》實施，黑暴平息，黎智英的文宣大毒瘤也被切除，然而反中亂港的社會基礎還在，殘餘力量、潛伏力量還在。最近不是又有打正「文宣戰最前線」旗號的「群組」呼籲「手足」製造各種宣傳品「繼續戰鬥」嗎？