為天地立心，為生民立命。香港疫情牽動國人的心，國家主席習近平一聲號令，全力支持和幫助香港防疫抗疫，還由港澳辦和國家衞健委牽頭，中央有關部門和專家、廣東省及港府三方共同組成工作協調機制。這一次，香港終於不再是孤兒！

很明顯，面對疫情失控，港府已經無能為力，繼續拖延下去，只有死路一條，740萬人齊齊攬炒。中央全方位支援，除了提供大量人力物力，更重要的是直接指導和統籌防疫抗疫，以免港府繼續瞎折騰。這無異於為港人注入強心針，內地無數經驗證明，不管疫情多麼嚴重，只要中央出手，所有問題都能解決。當然，這不代表港產官僚可以坐享其成，國家領導人要求港府切實負起主體責任，既是鞭策，更是警告，若繼續躺平，勢必被問責。

事實上，香港疫情之所以演變成疫災，主要不是因為缺乏物資，而是因為港府缺乏統籌和應變能力。明知確診人數急劇增加，醫療系統難以負擔，港府卻遲遲未能提出應急方案，導致許多患者被迫在醫院外苦候治療，更多的患者只能在家裏望天打卦，甚至有長者在家中孤獨病死，簡直是人間悲劇。眼看情況失控，港府才宣布徵用3,000伙公屋作隔離之用，豈止慢了半拍。

日前有立法會議員質詢，國泰機組人員播毒引發第5波疫情，但一個月後港府才要求貨機機組人員居家隔離佩戴電子手環，這是為甚麼？運輸及房屋局局長陳帆輕描淡寫地回應，需時準備及需要內部討論。這就難怪了，連小小手環也要花一個月時間準備和討論，疫情不失控才怪。

「能不能堅守為民情懷」，這是檢驗公僕的其中一個標準，港府顯然做不到。高層官員各懷鬼胎，爭權奪利，各個部門各自為政，自私自利，整個政府如一盤散沙，如何防疫抗疫？說到在家工作人人拍手，說到協助抗疫人人退縮，結果只能由退休紀律部隊人員重新披甲上陣。兩年多以來，只有大部分警察、前線醫護及義工始終站在抗疫第一線，他們才是最值得尊敬的人。

正是因為港府靠不住，中央才出手打救。國家領導人提出「三個一切」和「兩個確保」，既是為港人指明方向，更是對港府當頭棒喝。港產官僚再不醒醒定定，認真抗疫，必將成為歷史罪人，落得可恥下場。