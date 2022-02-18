國家主席習近平罕有地就本港疫情發出重要指示，除了表達傾全國人力物力支援和幫助香港外，更需留意的是中央成立由港澳辦和國家衞健委牽頭，中央有關部門和專家、廣東省及特區政府三方共同組成的工作協調機制，加大統籌協調力度。此舉擺明不滿林鄭抗疫一塌糊塗，目前整個抗疫指揮大權已落在中央手裏。

可以看到，國家疾控局局長昨日已帶隊召開專家工作組會議，指導廣東省派出首批內地專家組及移動核酸檢測車來港。可以直言，來到這一刻林鄭政府只能完全配合中央行事，倘疫情依然無法受控，必須問責。

早知今日，何必當初？倘林鄭早在「望月樓群組」爆發便有所警惕，虛心接受外界意見，即時叫停國泰機組人員免檢疫入境，廣設隔離設施，疫情可能早已受控。偏偏她仍要自我感覺良好，表明絕不接受外界批評，還自誇本港抗疫成績比世界各地都好。驕兵必敗的道理大家都懂，但林鄭的驕傲已走火入魔，變成剛愎自用，專門與人抬槓，目中無人，排斥內地一切，就連中央急召李家超等官員北上開會後定下的5個「專班」和屬意官員，林鄭都要推倒重來，在全港市民面前上演一幕明爭暗鬥，完全沒有將香港福祉放在首位，醜陋之至。終於逼得中央出手撥亂反正，連國家主席也看不過眼，原被林鄭飛出「專班」之列的保安局局長鄧炳強重新委以角色，負責督導隔離設施運作，有人枉作小人，有目共睹。

香港之所以淪落至此，完全是林鄭專斷獨行、自以為是、陽奉陰違所致，加上政府毫無執行力，做事慢十拍，當然不可能跑在病毒之先。中央接手抗疫後肯定會有新局面，但願市民團結一致通力合作，那麼走出疫境便指日可待！