香港疫情嚴峻，國家主席習近平下達指示，特區政府應以抗疫為頭號大事，管治班子對此更負有主體性的責任。主席這段話該如何解讀，言人人殊，筆者管窺蠡測，以下提出的只是一家之言，是耶非耶，讀者大可自行判斷。

擁有最大權力的人，一般就要負上最大責任。習主席特別指示，特區政府在抗疫工作上，負有主體性的責任，也就是說，現任最高管治班子，亦應擁有主體性的權力，任何嘗試建立兩個指揮中心的做法，是中央所不樂見的。

現代社會，選舉往往是萬惡之源，而香港特首恰巧換屆在即，不少人乃磨刀霍霍，以抗疫為名，嘗試聯合各方勢力，籌建另一個權力中心。觀乎習主席的最新指示，他顯然是對分化權力的做法不以為然，更加告訴各人，現任特區政府擁有領導抗疫的最大權力，任何人想要搞政治鬥爭，也絕對不容許在此時出手。

習主席的指示一出，政務司司長辦公室最先能讀懂意思，旋即在網絡上發文，說：「現在香港全社會必須認清一個唯一敵人，這就是病毒。我們要把精力放在建設和加強抗疫能力，堅定信心，同心同向，不分化、不內耗，共同團結起來……」難得這個辦公室內有聰明人，知道如何把要點檢出來講。

特區管治班子的工作有不少失誤是事實，但如果就此簡單地認為，中央政府必然很想把現有的管治團隊換掉，這個推論恐怕就跳步太多了。畢竟，阿爺至今仍然未肯加持下任特首選舉中的任何一個挑戰者，也不容許任何人架空現任班子的權力。以此觀之，你就知道聖意實在難測，一切想覬覦禮賓府的人，此刻還是先幫忙做好抗疫工作再說吧。