香港忽然變得令人陌生，公立醫院門外搭起帳篷，市民有院入不得，只能被安置在戶外食西北風，情況有如第三世界而不是所謂的國際大都會。此外，有至少15人為了北上避疫，竟從香港以水路偷渡返大陸，復被驗出檢測呈陽性，更是一反過去偷渡客南下尋找美好生活的調子，不可謂不諷刺。幸國家領導人日前親自發出重要指示，穩控把關，救港於難，若指望冇心冇肺港產官僚胡作妄為的抗疫，真不知還要亂成甚麼樣子。

雖然前政務司司長張建宗也曾率團到深圳與內地官員、專家就新冠疫情舉行交流會議，但斷沒有如現在般，返港召開記者會宣布工作內容，卻被上級漏夜發新聞稿對抗疫小組領軍人選重新洗牌，在抗疫的生死存亡關頭，有人竟如此不分輕重，執意把過去兩年多在抗疫工作上已盡顯無能窩囊廢的心腹人選安插到工作小組領導抗疫工作，莫非這就是「好打得」的管治新風格？然而，換湯不換藥的安排，除了令確診個案迭創新高，令1.2萬名確診或初確個案等候送院的數字再往上推外，又有何屁用？

耐人尋味的是，明明任誰也知道是不當的處理手法，竟然有人一而再、再而三地一意孤行，究竟所為何事？有評論推測是否有人欲趁回歸25周年，以「多難興邦」的方式來贈興；亦有說法懷疑是否有人欲搭建大爆疫戲台，甚至令政壇中人也中疫，然後便可以此作為藉口推遲特首選舉，再多過一陣子的大家姐癮；也有人猜測是否有人故意將事情做到最壞地步，務求令全人類也對其「好行夾唔送」，那麼，亟欲重過「最開心日子」的夙願便得以成真了。不管真相為何，港官抗疫無能，害苦港人，絕對不能隨便的以一塊遮羞布便想蒙混過去，抗疫不力的官員應當被嚴肅問責。