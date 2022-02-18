中央政府對香港抗疫亂局危局高度關注和關懷，日前緊急出手，勒令特區政府「要切實負起抗疫主體責任」，必須做到「三個一切」和「兩個確保」。這項中央重要指示，由副總理韓正「轉達」林鄭；中央還決定港澳辦和衞健委牽頭，由三方共同組成的協調機制，在組織上加以保證抗疫。疫海中浮沉的香港百姓，都由衷感激來自北京的救命水泡。

可是，人命關天之下，快將沒頂的人是否已找到水泡，扣上水泡的安全帶，便是另一回事。因為有人利用香港特區特質特權，樣樣都特事特辦，不要說陳帆局長答田北辰議員之問，一條手帶的頒令執行也需一個月時間；剛剛的深圳二次交流會上，香港取得內地5項滿足的人財物及技術的全面援助，也需經過「垂簾聽政」、「迴轉壽司」式過冷河關卡，另選官員執行才算數。試問，阿爺「柯打」幾時才可以朝發夕至，不變形不走樣及準時到位落實無誤？

請特區那些自認不是奸官、廢官、庸官、懶官的人，不要巧言令色、轉彎抹角，直接回答那些已火燒眼眉的中招小市民的4個切身救命問題吧！

第一，中招滯家隔離者，要等多久才可入院？目前已有人要等10天了。第二，密切接觸及初步感染者，何時有醫有藥有食搭救？是否如政府熱線所答「自行理性搵辦法解決」，便可敷衍了事？第三，中招後全家家居隔離，沒工返、沒收入、沒錢購買糧食和藥物，甚至緊接着從此刻開始，沒了份工或事業，政府怎支援和救濟？第四，港府一方面稱公營醫院癱瘓、醫療人手和床位爆燈，為甚麼不緊急求助中央立即援建方艙醫院、派出大批醫生和救護人員到港緊急救治已中招病人，由得中招者自生自滅？若不回答或答不了，便是奸廢庸懶之官了。