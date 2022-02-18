香港第5波新冠疫情持續蔓延，每日公布嘅確診個案，排空馭氣奔如電，令人觸目驚心！港產官僚抗疫無能，後知後覺，一再錯過清零機會！特區政府養一班高薪厚祿嘅廢官，抗疫如救火卻反應遲緩！然而，佢哋厚顏無恥，只知廢噏無謂，錯到離晒罩依然往自己臉上貼金，政策一時一樣，市民無所適從！

港產廢官抗疫一團糟，問責官員和專家，至今只聽到疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆公開承認錯誤：從沒有向民眾清楚說明防疫政策，因而造成今天的局面！劉教授示範了何謂「知恥近乎勇」，也只有「知恥」認錯才會懂得謙虛，才能承認自己嘅不足而有所改進！林鄭連除口罩見記者都一直堅持自己冇錯，仲要市民感受其面部表情，睇清佢嘅情緒，這不是「宅心不正，濫用祿位」是甚麼？

天下苦娥久矣！呢，立法會一連3日辯論2021年施政報告致謝動議，首辯論環節為走出疫境，不少議員批評政府檢測和隔離能力不足，導致確診市民須自行在家隔離，質疑政府口說堅持動態清零，實質卻是「與病毒共住」。疫情核爆式爆發，人心惶惶，目前有逾萬確診者滯留在家缺乏醫護施援，有八旬翁確診多日仍未獲跟進，家人批評「獨居者都冇人打畀佢，若然病得好嚴重，死咗都冇人知！」近日不斷有人病歿，另十多人危殆，多數係長者！各位，睇吓公院外嘅分流區，咁多人捱更抵夜天寒地凍等入院，真係見者心酸！

香港在哭泣，老朽想起「鹿死不擇蔭」呢句話：一隻鹿要死嘅時候，身在哪裏便死在哪裏，再沒有時間去選擇一塊庇蔭嘅地方來死！一眾庸官懵然抗疫，惛然施政，尸位素餐，遂使港人蒙此災劫！敢問廢官仲有何面目個個月攞幾十萬元厚酬？