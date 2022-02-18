加拿大早前頒令強制部分民眾接種新冠疫苗及實施疫苗通行證，引發當地反強制接種疫苗組織發起「自由車隊」行動。示威者利用大型卡車堵塞多個城市的主要幹道及多條連接美國的跨境大橋，又在政府建築物外圍紮營佔領，損害當地經濟和影響市民生活。渥太華市一度接近全城癱瘓，美加兩地多家大型製造企業亦因原材料及零件供應受阻而被迫減產。反疫苗堵路行動其後更擴散至新西蘭、澳洲及多個歐美國家，造成不同程度的影響。

事件令筆者想起2014年香港的佔領事件，當年大批示威者在金鐘、銅鑼灣、旺角等政經中心及旅遊旺區以鐵馬、卡板等雜物堵塞馬路，紮營露宿，並圍堵政府總部和立法會大樓等設施，對政府運作、區內的交通、商戶和居民造成嚴重影響，與加拿大等地的反疫苗堵路行動極相似。分別是加國的示威僅歷時約兩周便大致平息，香港的違法佔領則持續近3個月才清場，對經濟民生的打擊更為巨大。

而2019年的黑暴風波，示威者先後發動「和你飛」及「大三罷」行動，一度令香港國際機場、紅磡海底隧道、多條鐵路和主幹道運作癱瘓，嚴重影響經濟民生。分別是加國的示威者只是純粹堵塞及佔領道路，警方清場後交通很快便回復正常，香港的黑暴分子卻是肆意破壞及焚毀這些經濟民生的大動脈，令當局須耗費大量時間和公帑去修復相關設施。

西方的反強制接種疫苗示威與香港的佔領和黑暴，還有許多值得比較的異同之處。多個經常將民主自由掛在口邊的西方國家政府，齊聲譴責有關反疫苗示威為反民主、反自由、反科學的違法暴力行為，並不代表當地民眾的主流立場和價值觀，必須依法盡快制止。其中加拿大就史無前例動用《緊急狀態法》，宣布部分受影響的省市進入緊急狀態，授權警方鐵腕清場和拘捕拒絕撤離的示威者。

不過，對於香港的違法佔領和暴力示威、對於香港警方的清場及拘捕行動、對於特區政府先後動用《緊急法》及《港區國安法》依法平亂，有關西方國家的態度卻幾乎完全相反，有美國反華政客更形容香港的黑暴騷亂為「美麗的風景線」。

香港的佔領者與黑暴分子，要求警方高層為「鎮壓」示威問責下台，甚至揚言要解散整支警隊。渥太華的警察局長日前引咎辭職，但原因不是旗下警員強硬對待示威者，而是質疑警方應對堵路行動過於軟弱及遲緩，影響政府民望和失去民眾信任。

與香港的佔領和黑暴一樣，加拿大等國的反疫苗示威，均被揭背後有來自美國的資金支持。當示威行動開始失控，部分涉事的美國團體及眾籌網站已終止提供援助，並公開與相關違法暴力活動劃清界線。但對於香港的反動組織和人士，西方的支援及資助至今仍未完全停止，再次凸顯有關國家的雙重標準，借搞亂香港來壓制中國之心，昭然若揭！