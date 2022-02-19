功夫茶：疫情熾鼠患更熾　南亞幫又來作亂

晚來西北黑半天，縱唔落雨有風纏！阿哥，香港疫情蔓延到令人晚晚發噩夢，睇吓公院都變難民營；早前一日公布24名患者離世，再次打破單日死亡紀錄。淒風苦雨，夜晚又冇堂食，即使有，疫情如此熾烈，你都未必夠膽出來覓食！

之但係「鼠出沒注意」，佢哋唔使「疫苗通行證」，更不必掃「安心出行」，18區區區通行，街市噬豬殼，超市食滷味，逍遙寫意，多得食環署滅鼠無能！呢嗱！有讀者向本報求助，指美孚新邨其中一座有老鼠沿外牆水管爬行，有數隻老鼠更經常喺中層單位窗邊位置出入。從一段喺晚上拍攝嘅影片所見，有老鼠於入黑時喺大廈外牆位置，沿喉管亂竄，然後再竄進一單位；而另一段日間拍攝到嘅影片，赫然見到至少4隻老鼠於一單位窗口位置群聚，窗戶當時開着，其中兩隻更返回單位內，儼然租霸，問你死未！

居於同屋苑嘅讀者投訴話，之前已向管理處投訴，惟情況並冇改善，唔少樓上樓下住戶亦曾試過被老鼠入屋滋擾，依家都唔敢開窗，以免「招鼠入屋」就大鑊！佢估計老鼠群聚嘅單位，內部衞生必定十分惡劣，懷疑有人喺屋企內「儲垃圾」。

嗱！點講都好，疫情爆到九彩，個人和家庭都要加強衞生意識，更何況一個咁大型嘅私人屋苑，住嘅多數係中產階級甚至好多專業人士。喂！啲公屋就成日出現「曱甴屋」，乜私人大型屋苑衞生都成隱憂？仲要分分鐘變「老鼠屋」，認真駭人聽聞啫！疫情已經令香港公營醫療崩潰，若然庸官治鼠無方，再爆出大鼠戊肝呢隻「香港品牌」，一疫未平一疫又起，屆時雙疫夾擊，香港就死多兩錢重！

庸官無能，害慘全民，確診帶病求醫都變難民！你話香港點會唔「福無重至，禍不單行」吖？疫情熾烈，鼠患又肆虐，呢，仲有南亞幫乘機作亂添！幾日前紅磡發生虛擬貨幣交收劫案，5名本地男子喺本月初相約一名南亞裔女子，以300萬元購買泰達幣，雙方相約15號下午喺紅磡都會大廈一樓層交收。事主應約到場，入房後見唔到該南亞裔女子，反被房內多名巴基斯坦漢以刀指嚇及木棍圍毆，並搶去姓林事主一個裝有300萬元現金嘅背囊逃之夭夭！阿哥，仲唔係誤墮「天仙局」？

警方經深入調查後，17日晚突擊掩至葵涌一工廈單位，當場拘捕8名涉嫌行劫嘅巴漢，另一名想爬窗逃走，最終亦被探員拘捕，呢單案共拘9名巴漢。過去咁多年南亞幫及假難民一直成為香港治安毒瘤，疫情下，警方每日忙於圍封強檢等工作，南亞幫又趁機添煩添亂。香港如此多難，追究起來，恐怕還是三分天災，七分人禍！