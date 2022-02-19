產評：美亂刀窮追猛打　華科企砥礪前行

美國為保世界霸權，除了積極在國際攪局以保地緣政治和美元地位外，更揮舞制裁大棒，劍指中國科技企業，千方百計要打壓中國崛起。中國要下好這盤大棋，首要自我修身，強化競爭力，砥礪前行，始有望取勝，故有近年內地針對各重點產業的大型整頓，刻下經濟增長減速，實乃國家戰略預期之內的發展。說到底，中國得為中美脫鈎甚至全面開戰作準備，那面對霸權制裁、打壓、圍堵，才能不慌不忙、不卑不亢，繼續堅持在自身發展道路成長，爭取合理的國際話語權。

過去大半個世紀，美國透過軍事和金融實力來維繫世界霸權，可其內部長期缺乏改革，制度千瘡百孔，而隨着科技發展推動全球經濟轉型，更面臨諸多的內外挑戰，競爭力下降，變相為其他國家提供博弈搶灘、和平崛起的機會。

中國既已發展成全球第二大經濟體，正正由於美國知道，無法一下子打垮中國，故只有無視國際競爭規則，無所不用其極出招拖慢中國發展，已超前美國步伐的人工智能、電子支付、流動通訊等領域，更成美國重點打壓對象。

故見過去數年，中國的重點科企，包括華為、中興、中芯和商湯等，皆成為美國的眼中釘；而在網絡平台發展成美國勁敵的騰訊和阿里，更招來美國牽強堆砌各種打壓理由來攻擊。之不過，美國愈是無理打壓，就愈在向世界宣示，今時今日中國科技的核心競爭力，真正讓美國感受到威脅。時至今日，這些中企未被美國一棒打沉，在在說明美國的橫蠻行為，充其量只能安撫美國選民，卻無助改變霸權衰落的客觀事實。

當然，美國稱霸大半個世紀，其肆意打壓的威脅不容低估，而中國經濟經歷數十年的高速發展，市場亂象頻生，不進行大整頓，亦難以踏上大國博弈的新台階。為此，中國寧可在疫下接受經濟步速放慢，亦要針對科技、金融、房地產、教育等關鍵領域進行徹底整頓，正是要解決掣肘長期發展的各項深層次問題。雖然刻下經濟增長放緩，但綜合國力得到提升，強化內外雙循環的效益，將會體現在世界眼前。

所謂「不患人之不己知，患其不能也」。中美決裂既無餘地，兩強世紀之爭，不僅在於經貿或科技之爭，而在於美國不容許中國共存發展。認清大局，充分發揮獨特的體制優勢，憑着14億人口力求進步的動力，假以時日，中國在國際貿易，自可闢出新天地，更有望在創新科技與數碼金融等全球新經濟領域上，取得應有的話語權。