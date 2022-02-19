世界視線：事隔多年訪海灣　埃氏覓得救命草

在國內通脹率持續高企下，土耳其總統埃爾多安可謂「得閒死唔得閒病」，新冠初愈便急急前往阿聯酋訪問。這是他9年後再次踏足當地，期間獲該國王儲內哈延以極高規格接待，外界視之為土、阿兩國關係進一步回暖的迹象。但對埃氏而言，更重要的是雙方簽署一系列經濟合作協議，來自阿布扎比的巨額投資，可謂埃氏紓解國內經濟和政治壓力的一根救命稻草。

經常被指好大喜功、發蘇丹夢的埃爾多安，早年因穆斯林兄弟會問題而和阿聯酋齟齬不斷。2017年卡塔爾出現外交危機，土、阿再次站在對立面上。當時阿聯酋與沙特阿拉伯等國宣布與卡塔爾斷交；土耳其則力挺卡塔爾，甚至在對方境內建軍事基地。2020年阿聯酋與以色列實現關係正常化，自感是回教哈里發的埃爾多安，狠斥阿聯酋背棄巴勒斯坦，兩國勢成水火。

現時埃氏可算是焦頭爛額，國家貨幣里拉嚴重貶值，去年兌美元匯率下跌了48%，通脹高企導致社會問題叢生，加上2023年大選臨近，極需打出經濟牌來挽回民望。與此同時，財力雄厚的阿聯酋經歷疫情衝擊後，更加意識到必須實現經濟多元化以擺脫對石油的依賴。事實上，阿聯酋是土耳其在海合會國家中的最大貿易夥伴，現在土耳其有市場，阿聯酋則資金充裕，雙方自然一拍即合。

隨着美國總統拜登上台，華盛頓將戰略重心轉向印太，並加快從中東地區收縮，令過去一段日子構建的地區架構推倒重來。中東主要大國自然對此磨拳擦掌，紛紛希望透過主動出擊，循外交途徑爭取構建新秩序的話語權，以擴大地緣政治影響力。此外，親穆兄會和反穆兄會陣營近年摩擦減少，卡塔爾與海灣國家關係好轉，凡此種種，均為土阿關係解凍提供外在契機。

俗話說：在利益面前沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人。在新冠疫情仍未退卻、經濟仍然疲弱的情況下，埃爾多安迎來阿聯酋雪中送炭，兩國關係也得以改善。不過，雙方實為出於自身利益所求，才會走在一起。在歷史和現實問題尚未解決下，未來兩國關係仍可能會出現波瀾甚至衝突。