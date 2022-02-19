正論：救港大計要透明　更須徹查官失職

一方有難，八方支援。在國家主席習近平發出重要指示後，內地專家迅速領軍出征，4名內地流行病學專家率先抵港，兩架流動檢測車亦準備就緒，就連澳門都派員來港出一分力。然而港府抗疫依然一盤散沙，公院外繼續有大量老弱患者抵冷滯留帳篷叫天不應、叫地不靈，私院拒絕為新冠患者看診。「國家隊」熱血救港，港人銘感五內，抗疫大計必須保持公開透明，讓公眾心中有底；而在中央牽頭下，國家衞健委等部門更應徹查港官是否失職，甚至是否涉及國家安全問題。

昨日新增確診3,629宗，初步確診約7,600宗，再多10名患者死亡，反映疫情極之嚴峻。屋漏偏逢連夜雨，本港天氣突然轉冷，今日市區氣溫只有攝氏11度，大量滯留在公院門外的患者情況堪憂。儘管醫管局表示爭取在昨晚前將醫院外露天等候的求診者搬入室內，但誰都知道，公院床位已經爆滿，室內可騰出的空間已經不多，若將患者安置在空氣流通欠佳的走廊，隨時只會加速疫情擴散，令更多醫護人員中招。顯而易見，公院已經不勝負荷，私院於此時好應該出一分力協助抗疫，惟人們看見的是，私院自私自利，公然拒絕患者求醫，食衞局局長陳肇始寫信呼籲私院勿拒收患者，然而一封軟弱無力的呼籲信，有可能敲醒部分私院唯利是圖的神經嗎？港府手執公權力，能動用一切行政手段，難道沒有辦法特事特辦，強制要求私院分擔抗疫工作嗎？

更不堪的是，面對香港危在旦夕，專家敦促政府提高每日疫苗接種量至30萬劑，惟負責谷針的公務員事務局局長聶德權「牙痛咁聲」，表示沒有足夠醫護人手接種疫苗。這顯然是港官墨守成規、故步自封的典型，連國家主席都開聲表明傾盡舉國之力支援香港，沒有足夠人手接種疫苗又不是甚麼大問題，難道不可以向中央要求派員協助嗎？這些高官言必稱愛國愛港，實際上仍不脫殖民地思維，視中央的好意為破壞兩制的洪水猛獸，寧願犧牲750萬人福祉，遲遲不願向中央求助，林鄭甚至直到習近平發出重要指示前夕，仍一味推說「會考慮」要求內地幫忙而沒有實際行動，說穿了就是看不起、不相信、排斥內地一切。

另一典型例子，港府一方面說快速檢測包不敷應用，要求內地為醫管局提供更多檢測包，另一方面有港區全國人大常委透露，內地捐出一批快速檢測包予醫管局應急，醫管局竟然說有關檢測包未為衞生署承認而推卻。抗疫如救火，非常時期用非常手段，偏偏港府官僚僵化，部門諸多設限，說到底又是排斥內地醫護人員和物資，試問這樣下去，中央空有救港大計也是無所施其技，香港焉能不死？

穩控疫情是當前壓倒一切的首要任務，奈何現在是港官不急港人急、港府不急中央急。可以看到，率先抵港的內地支援香港抗疫流行病學專家組，4名成員俱身經百戰，組長康敏本身為廣東省疾控中心傳染病預防控制所所長，曾成功參與處置了MERS病例廣東疫情、廣東首宗人感染H5N1禽流感疫情、首宗人感染H7N9禽流感疫情、首宗寨卡病毒病疫情等，只懂紙上談兵的港產官僚根本無法可比。然而昨日4位專家整天都是「行行企企」，「巡來巡去」，跟特區十萬火急的情況大相逕庭。如果說有人從中作梗，明頂暗抗，陽奉陰違，真是沒有可能嗎？

類似一幕在黑暴一役已經見過，中央多次開腔要求港府止暴制亂，惟港府置若罔聞，連番向黑惡勢力投降，令特區變成一片火海，市民苦不堪言。直到中央忍無可忍，親自落實《港區國安法》維護國家安全，香港才逐漸恢復平靜。如今黑暴剛息，又到疫情迭起，港府明明有多次機會力挽狂瀾，做好中央所示的「外防輸入、內防反彈」，偏偏林鄭堅持自己一套，任由國泰機組人員豁免檢疫播毒，同時批准荷里活影星、美資投行高層享有免檢特權「自由行」，更無做好廣建隔離設施的準備，致令今日哀鴻遍野，疫情一發不可收拾。

無獨有偶，昨日林鄭繼續堅持不戴罩，在記者會宣布行會已同意引用《緊急法》將特首提名期及特首選舉押後，聲稱要集中精神抗疫云云。倘港府真的集中精神抗疫倒好，這也是全港市民所樂見，最怕有人直到今天仍然只為自己的政治前途綢繆，將政治壓倒一切，這便絕非香港之福。必須指出，林鄭雖然鬆口表示將進行全民檢測，但至今仍未定出時間表，反而侃侃而談種種堂而皇之的理由押後特首選舉，到底高官真正關心的是抗疫問題還是選舉問題，大家心中有數。

不管怎麼說，香港是中國的一部分，中央已明言在港落實全面管治權，對疫情固然要全面統籌指揮，對這一波疫情之所起更須全面調查，萬一當中有官員刻意失職引毒入港，危害國家安全，國安公署便不能坐視不理。正如有人指出，疫情暴露了特區許多深層次問題，如果中央在協助香港防控疫情的同時，徹底解決這些深層次問題，便可將壞事變成好事，情況就如國安法落實後，特區由亂入治。總而言之，切勿將抗疫爛攤子留給下一屆新政府。