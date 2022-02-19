上千病人在醫院空地上露天等候收容，通宵達旦，在微雨寒風中，主要是長者，也有父母帶着幼兒，好一幅香港國際金融中心的風景圖。或許相對於歐美國家早一段時間的情況，香港並不是最惡劣，但以香港的資源、人力，應不會出現這樣的慘況。

疫情之下，人力不足，調配不易是事實。可當出現大批病患者湧往醫療機構，以香港這樣小的地方，組織調配不應是不可能的事，設施短缺的問題不應存在。政府有這麼多的社區設施會館、公用場地，在疫情下早已關閉，為甚麼不能即時調用？是官僚制度阻礙？要申請批准？要在辦公時間內待主管方便才考慮批准？為甚麼不可能在各區之間調派，使資源利用更為迅速有效呢？防疫治疫面對急速擴散的疫情，官僚主義的按章辦事，甚或按章不辦事，難道還可容忍嗎？

可能問題的根源來自政府高層，一是沒有中央統籌機制，各部門各自為政，不敢跨部門合作；二是沒有24小時緊急應對的值班制度。政府高層還是把疫情看作尋常。林鄭政府與專家們更傾向於倣效歐美的與疫共存，便不願用緊急事態來確認疫情，也便不用緊急應對。

在這樣的政府態度下，林鄭月娥率眾高官即使每天出席記者會，侃侃而談，反使社會民眾覺其涼薄，倒不如林鄭為首在寒風晚上探望在醫院外露宿等候的長者幼兒，最好當然不是蜻蜓點水，拍了新聞照便走，而是至少與民眾一起坐在寒風中幾個小時，親身體會他們政策不力的結果，用噓寒問暖來作補償。

中央強調香港防疫治疫仍以特區政府作為主體，主體之意應在主要擔當工作，不能推卸給內地來援的隊伍，也不能把問責的責任推卸，中央政府與香港社會還會在疫情後追究官員責任。主體責任是執行工作，與內地支援配合。決策者仍然是中央派遣的官員和專家，讓特區的官僚依照政策和指揮來工作，這才可以在極短時間扭轉林鄭政府決策失誤與不力的問題。

香港好在還有中央新委任的問責官員，以李家超為首。中央決策有他們的配合和執行，應可更切合防疫的緊急要求。中央更可要求林鄭月娥宣布實行《緊急法》，排除體制上對緊急救援措施的阻礙。此外，讓紀律部隊動員起來，配合民間志願者，在中央指揮下，打好防疫治疫關乎香港盛衰、國家安全的一仗。