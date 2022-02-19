一個反修例黑暴，一個新冠病毒抗疫，充分暴露了「港人治港」的無能，充分展現了共產黨要領導「港人治港」、或曰「港人治港」要由黨中央領導非常必要。

黑暴和抗疫都是「打仗」，都是軍情似火，一旦戰敗，香港就會墮入萬丈深淵，就會有無數人命傷亡，整個城市被毀。然而，「港人治港」是最不懂打仗、最不能打仗的，中央若不出手、不帶領打仗，香港亡矣！時下中央領導香港的抗疫工作，就是在具體實踐黨領導「港人治港」，教「港人治港」，教得會，「港人治港」還有希望，教不會，那就只好重新定義「港人治港」內涵，由全國各地的能人賢士在黨的領導下「治港」。

目前黨領導「港人治港」打好這一仗的戰況是，國家領導人下達了重要指示，定出了三個「一切」和兩個「確保」的穩控疫情原則，和下了港府主體負責的「軍令」，調兵遣將，元帥升帳——中央成立由國務院港澳辦、國家衞健委牽頭，中央有關部門和專家、廣東省及特區政府三方共同組成的工作協調機制，統籌協調香港抗疫工作。國家衞健委副主任、國家疫控局局長親臨前線，具體指導派駐香港的內地專家參與核酸檢測等抗疫工作，其他一切援港的物資都由中央安排和保障。

同時，根據國家領導人的指示精神，穩控疫情的主體責任是香港政府，而香港政府的第一責任人和內地的封疆大吏一樣，必是當地的一把手，在香港就是行政長官，他們都是要向中央負責，出了事、沒能完成任務，中央就要拿他們問責，香港行政長官及管治班子並不例外，也即「港人治港」沒有了特殊性，沒有保護層。

今次中央體現黨領導「港人治港」，主要體現在對香港政府如何抗疫進行指導、強大的組織管控及行政統籌、物資支援和最終問責等四大方面，這些對未來「港人治港」布局和工作必定影響深遠，乃大手筆。