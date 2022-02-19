一般不出手，出手不一般。國家主席習近平針對新冠疫情先後作出兩次重要指示，第一次是前年武漢爆發疫情的時候，第二次就是香港這波疫情。須知香港反修例黑暴最瘋狂的時候，中央也沒有以其名義發表過專門講話，今次破例，說明香港疫情嚴峻，形勢危急，中央不得不強力介入。畢竟，能否盡快控制疫情，不僅關乎民眾生命健康，而且關乎社會穩定甚至國家安全，既然港府無能為力，中央就必須負起統籌之責。

在此之前，有人認為香港實行「一國兩制」，中央不宜直接介入防疫抗疫；也有人認為，兩地存在各種差異，內地一些防疫措施不宜在香港引用，例如全民檢測及健康碼等等。其實事在人為，香港已經到了生死存亡關頭，抗疫如救火，此時還拘泥於一國兩制，還強調所謂兩地差異，無異於膠柱鼓瑟，食古不化。

香港有些人深受西方輿論影響和洗腦，盲目迷信自由主義，對內地一直抱有嚴重偏見，甚至無視內地防控疫情的成功經驗。即使在港府內部，也有不少人陽奉陰違，明頂暗抗，名為清零，實是躺平。也正因如此，香港才會落到如此地步。防疫政策雜亂無章，進退失據，固然是導致疫情失控的主要原因，而有些人不願配合，添煩添亂，也是令局面不斷惡化的原因之一。單是關於接種疫苗的爭議，兩年來從沒有停止過，有人甚至罔顧香港正處於危急關頭而提出司法覆核，指政府強迫打針限制個人自由，果真是一樣米養百樣人。西方國家強迫打針的例子比比皆是，莫非他們統統沒有自由？

不管怎麼說，穩控疫情是當前壓倒一切的首要任務，其他所有質疑和爭議都是毫無意義的。正如有人指出，香港回歸25年來，最需要破除的迷思就是對自由主義的盲目崇拜。實際上，西方防控疫情失敗，正是自由主義氾濫所造成的惡果，香港有甚麼理由繼續往火坑裏跳？

對香港而言，新冠疫情無疑是一次重大危機，但從另一個角度看，這未嘗不是一次撥亂反正的契機。疫情期間暴露了許多深層次問題，包括一國兩制先天缺陷、港府管治能力不足、社會公民意識薄弱、自由主義氾濫等。如果中央能對症下藥，在協助香港防控疫情的同時，徹底解決這些深層次問題，不是可以將壞事變成好事嗎？不是可以令香港重新出發嗎？