新冠疫情肆虐香江，公院外一幕幕老弱傷殘被迫抵冷滯留帳篷內等候醫治，叫天不應叫地不靈，簡直見者心酸。香港庫房肥得漏油，如今竟與第三世界接軌，只要是稍有良知的執政者都必定羞愧得無地自容，然而林鄭絕非等閒，面對如此亂象依然面不改容，好官我自為之；其好姊妹食衞局局長陳肇始則寫信給私家醫院，呼籲私院不要拒收病人。在危急存亡之際仍然文雅地寫信，到底手執一切公權力的特區政府，何時才肯用好手中權力，急民所急？

須知道，幾乎所有私家醫院都以非牟利機構名義成立，都是根據《稅務條例》第88條獲豁免繳稅的慈善機構，但事實是「私院八字開，無錢莫進來」，過去太平盛世，大家對此也不深究，但今日香港已是全國疫情重災區，連「國家隊」都不遠千里而來救援，偏偏每年坐收豐厚盈利的私家醫院，對確診患者關上大門，將個波踢回公院，令已經崩潰的公營醫療體系百上加斤。陳姑娘除了婆婆媽媽寫信呼籲私院勿拒收患者，難道沒有更好辦法作出規管嗎？

非常時期用非常手段，私院不合作，便應即時取消其免稅優惠，追討過去所豁免的稅款，這肯定是天文數字，利字當頭，私院即使萬分不願，也要為抗疫出一分力。退一萬步說，就算私院繼續拒收患者，當局大可將公院一些非緊急手術、專科覆診等外判予私院，這樣私院既有進帳，又總算能分擔一下公院壓力，非新冠病人亦不至於被剝削治療權利。

說到底，香港之所以淪為第三世界，正是有一班墨守成規、光出糧不做事的廢官阻住地球轉，說得好聽是按本子辦事，說得難聽是官僚作風、踢都唔郁。香港已無條件再等，廢官力有不逮便應下堂求去，讓有能者居之！