如果你經過一家人的門口，見到幾口子圍在一起吃土豆，桌上不見有肉類，你不要逕直認為，這家人一定是熱愛素食。你得先問問他們，究竟是不愛吃肉糜，還是吃不起肉糜？同樣道理，很多國家面對新冠疫情，中門大開，說要與病毒共存，絕不能以「清零」為目標。你聽到了也不要就此以為，他們骨子裏確實相信共存比清零好，而要先問清楚，以對方的人力、物力，究竟有沒有條件談清零？

踏入2022年，香港人終於切實感受到新冠肺炎病毒的威力，這些小傢伙一旦全面侵入，確診個案就以十、百、千的幾何級數上漲，根本救援無及。如果香港像新加坡一樣，只是一個孤懸的城市，沒有後盾支援，那麼在變種病毒Omicron傳入的頭二、三十日內，所有防線便會崩潰，近乎無險可守，只能夠躺平。

若然單靠香港的醫療系統，此刻亦已瀕於瓦解，撐不了多少天。然而，香港就是比其他地方幸運，我們背靠神州，有祖國支持，別人吃不起肉糜，此地卻要多少有多少。面對香港的疫情危機，國家主席習近平念念在心，日前已下達指示，要不惜代價提供支援，不少城市在疫情下無望清零，此地就是不一樣。

內地大量的人員、物資已整裝待發，馬上可以馳援香港，這樣的條件，不要說新加坡，就是世界上任何地區，也不容易有。譬如美國，他們的國家雖然富強，但疫情在國內遍地開花，甲城市有事，可別期望乙城市能救援，因為鄰居們的問題，可能比你更嚴重。

世界上就只有中國內地，全國上下如臂使指，只消三兩下工夫，就解決了疫患，如今還有餘力可以援助香港。香港人只要多這般想想，就知道應該惜福。