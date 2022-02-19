世界衞生組織總幹事譚德塞日前表示，若全球約七成人口接種新冠肺炎疫苗，疫情最嚴重時期有望今年內結束。人們對此等說法早已出現聽力疲勞，可以這樣說，如果依賴現時的疫苗，新冠疫情發展不外乎兩種套路：一、人類繼續戴着口罩做人；二、疫情出現曙光，生活逐步回復正常，不管接種率是高還是低。

看看美國近期單日確診病例從高峰時近100萬宗，回落至十多萬宗，荷蘭、加拿大亦同告緩和，有人認為這是疫苗接種率高，拯救萬民於水深火熱，有流亡KOL更以葡萄牙為例，試圖說明完整接種率超過九成與該國近期確診個案回落之間的關係。然而，為甚麼不看看接種率數一數二低的地區，近日的情況又是如何呢？

非洲小國布隆迪完整接種人口百分比僅0.1%，剛果民主共和國略高，有0.3%，海地、乍得同為0.8%。以葡萄牙從上月單日確診高峰65,706宗回落至日前8,463宗來說，布隆迪上月高峰4,710宗，就當這個1月4日的數字或含有若干除夕、新年的積壓個案作不得準，但次高的數字亦有1,475宗，本月卻錄得多次清零；剛果民主共和國上月高峰1,214宗，本月低見十餘宗；海地上月高見737宗，乍得上月高峰371宗，兩地本月皆多次清零。接種率高與低與確診數字究竟有何關係？實在耐人尋味。

有人或說窮鄉僻壤人們交流少，那何不回看香港？在接種率並不如今天般高的日子，單日確診個案有沒有連日逾千，甚至創出6,116宗呢？至於所謂近日新冠肺炎死者大部分未接種，雖然針史密冚死無對證，但日前的確錄得兩死，已針與未針者各一。可見要麼疫情被改良了的疫苗逼退，要麼人類繼續聽專家發偉論後，陸續看到與之相悖的事實。