內地抗疫成效顯著，不論是大規模社區檢測，或是透過大數據追蹤密切接觸者，均能於短時間內遏止疫情，值得本港借鑑。

推行全民強檢，目的是早識別、早隔離、早治療，惟港府曾多次公開表態，認為全民檢測不適合香港。官員早在2020年11月時表示，全民檢測難保證清零。到今年1月，港府仍堅持全民檢測不可行。這充分顯示港府在抗疫方面依然是後知後覺。據悉，政府擬於下月初推行全民檢測，按照市民身份證號碼分批進行檢疫，雖是千呼萬喚始出來，仍是值得肯定。

據報，港府擬與內地商討，爭取在下月初替全港750萬市民逐步實施3次全民檢測，方法是按港人身份證編號去劃分檢測日期，初步計劃是一周7日檢測750萬人，並連續檢測3周，務求在3月把絕大多數患者送往隔離處所，避免香港走入全面封城之困境。港府傾向請求內地派出大量人員來港協助採樣，樣本送回深圳即日化驗。筆者認為全民強檢事在必行，若香港檢測量不足，可借助深圳檢測設施。當局亦應調動公務員，配合內地醫療團隊做全民強檢。

目前有約1.2萬確診或初步確診者等候入院，醫院設施已不勝負荷，若全民強檢後又可能再多出數以萬計的確診或初步確診者。為配合全民強檢，中央、廣東省和港府將成立專班，建設檢疫和隔離設施，提供快速抗原測試套裝，及提供病床、抗疫設施的家具、口罩、保護裝備等抗疫物資，全面支援本港抗疫工作，希望能盡快落實執行。

香港要走出疫境，除了上下一心抗疫，政府不應再剛愎自用，要維持戰時思維，速推防疫治疫政策戰勝疫情，才能回報中央，挽救市民於水深火熱之中。