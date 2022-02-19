香港第5波新冠疫情「愈搞愈喎」，其中一個最根本的原因，是林鄭政府錯誤遷就保障私隱，犧牲市民最寶貴的生命安全。遷就少數人自私的個人利益，犧牲全港數以千億元計的經濟利益和市民正常生活需要，還要為所謂的「安心出行」炮製一個欺世盜名的「安心」名稱，沒個人資料、沒注射資料、沒檢疫資料、沒定位追蹤功能，何來安心？用「安心」之名的語言偽術欺騙市民，結果令本應發揮的追蹤病毒和及時斬斷傳播鏈的功能和作用完全被閹掉，才導致今天疫情失控大爆發，更遑論達致與內地通關的目標。

上周四，個人資料私隱專員鍾麗玲在立法會答覆黎棟國議員時，明確澄清「私隱條例屬原則性的法例，並沒有禁止為防疫或公眾健康需要去收集、持有、處理或使用個人資料，包括在『安心出行』加上接觸者追蹤功能」。另外，「私隱條例亦訂明，如果涉及公眾健康事宜，有關資料當事人的健康、身份或所在地的個人資料，可免受限制使用資料的規管」。鍾專員明確而清楚的回答已供釐清疑惑，議員隨即要求政府貫徹於「安心出行」的系統，不要再找藉口阻「健康碼」。

我們必須要問，難道政府構思「安心出行」時不懂私隱條例的法例原意和原則嗎？若構思者不懂，當政府擬推行前也必先諮詢所有相關的政府部門，當中也必包括私隱專員公署，所以鍾專員的解釋早已不是上周才發現的「新大陸」。退一萬步說，難道作為政府最高級的法律顧問，律政司司長鄭若驊也不知道和不認識嗎？答案當然不是。「安心出行」之無能和失敗，完全是林鄭政府在抗疫上也推行綏靖主義的結果。最慘和最苦是750萬人無辜地要用生命和金錢，為林鄭政府的錯誤政策埋單！