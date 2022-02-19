庸官在廢噏，香港在哭泣！寒風冷雨下，連日來氣溫在下降，多間公立醫院均有大批病人，瑟縮喺以帳篷搭建嘅臨時分流區等候入院，估計合共逾千病人餐風飲露，抱病求醫，當中不乏幼嬰和長者，真係慘不忍睹！

確診者於淒風冷雨下受罪，庸官卻束手無策！為加快騰出病床，冇靈魂政府再放寬出院及離開社區隔離設施準則，病人驗出對病毒呈陽性7天後，如轉陰性，家中又冇高危人士，就可以回家。此外，更首次宣布若患者一直未能入院並已等候14日，將被視為不具傳染性，毋須送往隔離設施。

看見向本報求助嘅王先生及其16個月大兒子，真令人為之鼻酸！父子兩人先後中招，至日前已演變為一家4口均染疫；兩名分別16個月及3歲嘅小童先後發高燒至攝氏40度，男嬰更被其父帶到北大嶼山醫院急症室求醫10小時，惜仍未獲安排入院！老朽塗此文時，港大感染及傳染病中心總監何栢良於大氣電波稱，情況無法令人接受，並指氣溫將會急劇轉冷，必須喺短時間內將戶外病人轉入室內！佢提議公立醫院將新冠病人及非新冠患者分開，將更多病人安排入病房，甚至需要用到大堂及走廊！

其實，醫管局一眾高層，如非冷血及麻木不仁，點都要想方設法唔好令病人好似去咗印度或第三世界至得㗎！有醫護泣訴，指在醫院外仍發高燒嘅患者有如身處「難民營」！

畢竟香港係國際大都會，病人卻要在淒風冷雨中煎熬，成何體統？未知脫口罩叫市民感受其臉部情緒嘅特首林鄭，此刻面容當如何？斷估都唔會喺禮賓府「春風拂檻露華濃」啩？既然當前頭等任務就係傾盡全力抗疫，快將病人全數轉入室內，不要令香港一再變悲情城市，獅子山也在哭泣！