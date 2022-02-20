正論：淒風苦雨哀鴻遍野　政府無能愧對港人

堂堂國際大都會，特首自誇香港抗疫成績在世界名列前茅，殊不知一切都是銀樣鑞槍頭，中看不中用。皆因港府高官剛愎自用，心存僥倖，疫情爆發兩年多以來全無應變準備，更無執行能力，結果Omicron來襲即不堪一擊，即使「國家隊」千里馳援，依然一籌莫展。最是悲傷處，是至今仍有大量老弱婦孺得不到治療，醫管局口說會將患者移入室內，實際上在寒流侵襲下苦苦等候大有人在，染疫院舍長者甚至慘成人球無家可歸。醫院外驚惶失措的市民一句心底話：「從來無想過香港會變成咁！」足以說明庸官無能，禍港殃民！

第5波疫情大爆發就快兩個月，港府的應變能力依然沒有半點進步，就算國家主席習近平已發出重要指示，但港府依然踢都不動，病人依然徬徨無助。傳媒報道的兩個個案頗有代表性，一位港媽在明愛醫院門外透露，其五口之家相繼染疫，最先發病是其奶奶，確診後致電衞生署熱線無人接聽，到公院求醫又被拒，只能回家自行隔離，惟家庭環境擠迫，很快便傳染給8個月大女兒和5歲兒子，港媽和丈夫其後亦中招。

港媽的女兒較幸運，日前已經入院，惟院方無法安排港媽一同入院，遑論陪伴女兒；兒子前晚發燒至逾攝氏41度，港媽帶着兒子到明愛醫院求診，詎料通宵等候十多小時仍見不到醫生，眼看一起等候的病人有弱不禁風的老人家，也有嚎哭的小孩，部分更是手抱嬰兒，在香港土生土長的港媽不禁哽咽，坦言從沒想過香港會變成如此模樣，醫院活像難民營，特區政府完全沒有幫助市民！

另一個案，一名原本住在安老院舍的90多歲老婦，因院舍職員確診而被送到亞博館檢疫，不久老婦亦告發燒，社署隨即按衞生防護中心建議將病人送往北大嶼山醫院並驗出確診。詎料院方以沒有隔離病房為由，即使有床位亦拒收患者，老婦由是連同其他確診病人被院方晾在一旁，在露天地方食西北風。最慘是老婦完全沒有自理能力，吃喝拉撒都需要專人照顧，其女兒又不獲准探訪，擔心年邁母親無人理會，寢食難安。儘管報道出街後，醫管局終於將老婦移往室內，但確診長者亞博館不收、安老院舍不收、醫院不收，即使在室內免除風吹雨打，一樣不知如何是好。

上述情況只是冰山一角，更多染疫的長者、孕婦、幼童，同樣面對一人染疫、全家感染的困境，更擔心病情突然惡化，性命不保，一屍兩命。直到今日，港府仍然沒有設立跨部門指揮中心，部門仍然各自為政，衞生署、醫管局彷彿完全沒有溝通，其他部門繼續官僚僵化，不做不錯。

更不堪的是，高官至今對家居隔離沒有統一說法，遑論發出指引。醫管局高層一時叫人乘的士「點到點」往急症室求診，一時又叫人不要來，轉往私家醫院求醫，但私家醫院表明拒收發燒患者，病人猶如「痲瘋病人」，路路不通，自生自滅。醫管局近日又轉了口風，叫輕症患者不要再往公院求醫，不要再加重公院負擔，應留在家中隔離，惟正如本報前述，即使留在家中隔離，一樣面對疫情不斷擴散的風險，染疫者和密切接觸者到底該如何自保，政府連指引也不發一條，不負責任之至。

目前市民接收到的訊息，言人人殊，專家、醫生各有不同說法，莫衷一是。當英國政府也會向家居隔離人士發出正式指引，言必稱援引西方國家先例的港府，為何今次又不跟從？尤有甚者，政府設立的熱線永遠打不通，打通了也無人解惑，徒然添煩添亂。衞生署、醫管局以至食衞局局長陳肇始，難道不可以統一發布家居隔離指引讓市民知所應對？這些都是政府應有之義，偏偏官僚坐享高薪厚祿卻尸位素餐不作為，簡直是香港之恥！

同樣不知所謂的還有醫管局。誠然，患者幾何級數暴增，以目前的醫療人手，爆煲是必然結果，但疫情並非突然從石頭爆出來，整個疫情已超過兩年，僅第5波疫情大爆發亦已近兩個月，醫管局高層都是有識之士，都擁有豐富醫療知識和行政經驗，肯定清楚知道Omicron十傳百、百傳千的特性，亦肯定明白不及早準備無以應對，但這些人就是要胡混度日，就是要詐作不知，就是要推卸責任，終於疫情核爆式來襲，醫療系統極速崩潰，苦了患者，苦了前線醫護，苦了所有香港人！

更須指出，醫管局一方面說快速檢測包不敷應用，另一方面又拒絕內地送出的一萬個檢測包，直到被全國人大常委踢爆才急忙補鑊，聲稱感謝內地好意並即時接收，但又不忘暗批內地檢測包未在香港註冊，從中再次反映本港醫療界對內地的排斥。連內地物資也不情不願接收，何況內地醫護人員？即使中央有大量醫護人手可來港馳援，英雄也無用武之地矣。面對公院哀鴻遍野，患者一床難求，醫護人員疲於奔命，醫管局主席范鴻齡無動於衷，甚至表明不需要內地醫護人員來港，行政總裁高拔陞則只知道歉，完全沒有急民所急，更無為患者福祉着想，根本同草菅人命無異！

另一邊廂，安老院舍紛紛將發燒長者掃地出門，社署視若無睹，激起社會嘩然，加上中央施壓，勞福局局長羅致光不得不有所反應，惺惺作態表示香港已進入戰時狀態，社署已訓斥業界，呼籲安老院舍營運者盡量配合醫管局的抗疫工作云云，堪稱廢話連篇。連社署都有份將發燒長者掃出亞博館，當北大嶼山醫院都拒收確診患者，由社署敷衍式「訓斥、呼籲」業界，有用嗎？既然港府口口聲聲長者是最高危群組，羅致光又自命智商高，為何就不能及早想出應對之法？病毒傳染快而廣，連醫院都拒收患者，叫沒有隔離設施的安老院舍將確診長者接回去實在是強人所難。高官在諉過業界的同時，有沒有反躬自省？除了講廢話擦中央鞋，為何就是不能提出切實可行的解決方案？

太平山在陸沉，獅子山在流淚，特區從來沒有如此悽慘過、無助過。一班月領數十萬元高薪、自命精英的廢官，面對疫情不是束手無策，就是不作為亂作為，抗疫一盤散沙，有些人甚至對中央的好意抵死頑抗，寧願公營醫療崩潰，病人死傷枕藉，也要維護一己私利拒絕內地醫護來港。至於增建隔離設施也是只聞樓梯響，林鄭昨日才選址啟德和竹篙灣，拖拖拉拉，磨磨蹭蹭，所謂改建體育館、將輕症患者送往檢疫酒店等等，更是未見行動。

如果高官真的視香港已進入戰時狀態，真的對國家主席的重要指示放在心上，真的對全港市民的生命負責，香港豈會淪落至此！堂堂國際大都會豈會同第三世界無異！