世界視線：世界警察變強盜　阿國儲備遭強搶

去年美軍倉皇從阿富汗撤離後，塔利班重新執掌政權，惟阿富汗央行高達70億美元的在美外匯儲備，遭美國總統拜登凍結，令新政府嚴重缺乏資金去運作。事隔多月，曾口口聲聲會支持阿富汗重建的拜登，上周簽署行政命令解凍阿富汗央行在美資產，但把其中一半35億美元分給911恐襲受害人，另一半則用來設立信託基金，透過人道主義組織發放給阿富汗人，其強盜行徑再刷新國際社會三觀。

華府的做法令阿富汗舉國震怒，首都喀布爾有大批民眾上街示威，舉起用英文寫上「美國從阿富汗人身上偷錢」、「美國很殘忍」的標語。塔利班發言人納伊姆譴責美國「竊取」阿富汗人民財產，稱美國「在人性和道德上已墮落至最低水平」；阿富汗央行也指出，70億美元外匯儲備是屬於阿富汗人民，不接受把儲備以補償或人道主義援助之名交給任何人。

按照美國的調查，911恐襲是由恐怖組織阿蓋德策動，華府現在卻把由阿富汗民眾創造的資產用來賠償911恐襲受害人，是不是意味着他們認為恐襲與阿富汗民眾有關？再者，阿富汗民眾不僅對此沒有責任，而且本身也是911恐襲的受害者。美軍發動長達20年的反恐戰，造成大量無辜的阿富汗平民傷亡，美國是不是應就此作出賠償？

此外，儘管拜登宣稱將一半資金用於救助阿富汗民眾，但中間卻牽涉到甚麼信託基金、人道主義組織，最後到底會否落到阿富汗民眾口袋內，也是不得而知。目前阿富汗面臨20年來最嚴重的乾旱，加上寒冬及新冠疫情衝擊，人民生活在水深火熱之中，可是美國堂堂世界警察此刻卻化身成強盜，搶走瓜分阿富汗的外匯儲備，儼如「乞兒兜裏搶飯食」。

事實上，美國強制私自處理另一個國家的財產已是駕輕就熟，去年更被揭發在未經盟友澳洲同意下，把後者存放在美國的11噸黃金借給印度。隨着美國的強盜行為愈揭愈多，令其國家信用日漸流失，而美國不斷惡化的通脹和債務問題也導致各國紛紛減少使用美元，令全球外匯儲備美元份額跌至26年新低。