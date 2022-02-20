功夫茶：樓價高企上樓難　特區高官實在廢

俗話說：食齋會升仙，牛馬早就上西天！功夫茶就話，如果解決香港房屋問題一味靠齋噏就掂，港人就唔使屈室求存；回歸就快25周年，劏房問題依然未解決，「房事」問題一直係庸官口中嘅「重中之重」，結果上樓難熬成「重症」！

香港房屋問題嚴峻，基層面對樓價高、租金貴、上車難都已經唔係乜嘢新聞！經常都聽見坊間有唔少討論港人嘅「房事」問題，之不過，講咗N年，講到日月無光，疫情失控，本屆政府就快收皮，唔少基層市民依然活在又擠又細又貴嘅各類劏房！

嗱！有大學尋日舉辦視像講座，以「住房負擔能力：土地規劃或是政治問題？」為題，探討有關香港土地嘅應用以及房屋土地分配。講者之一來頭就勁嘞，絕對唔係「茄哩啡，扮阿姐」之流！登登登櫈！各位，佢係香港教育大學公共行政學研究講座教授、運房局前局長張炳良，記憶中，佢係討論房屋問題嘅常客，之不過，請恕功夫茶直言，張教授今趟所言並冇乜驚喜，譬如香港籠屋、劏房問題猖獗，公屋輪候時間續升至5.9年；港人難上樓其中一個最大原因就係樓價遠高於可負擔能力。各位，呢啲全都係「阿媽係女人」，3歲細路聽到大、長出喉核變埋聲嘅常識！

至於張教授引述嘅調查，對比全球城市嘅房價及市民可負擔能力，香港成為房價遠超負擔能力嘅全球之冠，遠高於排行第二嘅溫哥華和排第3嘅悉尼。由此可見，香港並非唯一地方有高企至難以負擔嘅樓價。講真，此亦卑之無甚高論。作為運房局前局長，張指出港人上樓難另一原因係需求與供應不符，而本港目前僅有7%嘅土地用於住屋，是以解決問題要有具彈性嘅規劃模式、改善現有公眾諮詢模式以及精簡城規程序等。阿哥，功夫茶敢問，佢在位時有冇精簡有關覓地建屋程序吖？有冇落實解決土地荒問題呢？

嗱！本報大早所獻藍圖，已指出庸官有地不識用，並促請政府學深圳一條龍辦妥審批程序，並倡議發展船灣淡水湖，地盡其用，建屋旅遊可兼顧，目光宏大，突破框框！可惜庸官懶政，不思進取！落得如今「天地閉，賢人隱」嘅格局！

呢，功夫茶唔想扯咁遠咯！本報關心民瘼亦關心時事，刻下香港經濟深受疫情衝擊，市面冷寂猶如鬼城，本報大早指出樓市政策應以寬為主，不可一本通書睇到老，住宅「辣招」已完成「歷史任務」應退場，適時釋放民間購買力，讓消費冇咁快萎縮，失業不至太嚴重，咁先符合穩增長、振經濟原則！若一意孤行唔肯撤辣，放任樓市大冧不管，市場信心崩潰就金翅大鑊鳥！勿謂言之不預也。