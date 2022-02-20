中央在香港、在內地已經總動員了，可惜我們還看不到特區政府的大動作。本來收容確診病人和隔離密切接觸者在近幾天疫情惡化之時，便應緊急動員，已經有幾天時間可讓特區政府規劃、籌備、組織，可是，又是同樣的官僚主義，行政主導變成行政拖延。

一是林鄭月娥還不肯進行24小時的中央統籌協調監督，指揮各部門和公營機構全力抗疫，沒有計劃、步驟，也不去估算疫情的發展來及早應對。公立醫院拒絕收疫病患者，以及在醫院外，讓病患者在寒風中露天等候，顯示出政府與醫管局全無應對的準備，也不懂得採取緊急的政策措施。在醫院門外的患病者若有重病、病死者，便盡是政府與醫管局的責任，疫情之後，大眾應以民事訴訟來控告醫管局與政府，要求賠償，不能輕易放過他們。

香港不是沒有資源，社會不是坐視不理，觀乎社會各界人士的各種建議、各種支援，足證社會是有想法，有同情、同理心。只是林鄭為首的特區政府還是耽於官僚主義，浪費醫護人員的血汗、前線人員的努力，也浪費內地的支援。在中央的監督下，特區政府應公開成立緊急跨部門的小組，公開工作，每天與衞生部門分別向社會報告疫情進展與政府工作進度。

二是病患者數目還在大幅上升，方艙醫院不可能兩、三天內建成，應分區徵用公營場所作部分隔離之用，不能依靠家居隔離。中央駐港機構動員的各社團，都可與民政專員在各區組織隔離和支援工作，集中隔離來集中檢測，也可利用內地支援的流動檢測車。在全面分區的全民檢測進行前，分區建立支援體系，是勢所必然。

民間的社團、志願團體與公營醫療社福機構的協調，還需政府民政和醫療部門以及保安部門作為中介。每個分區的民政專員責任重大。所屬區的立法會議員亦應積極參與，這是用社區動員來支持、補充政府部門的工作。

待內地支援到齊，內地專家的調研已完成，全面掌握香港疫情後，或許一星期內中央便可定出戰略、制訂方案、全力推行了，現時的過渡應急措施便可改變，用新的組織推展新的政策。除了全民檢測、全面隔離和全力治療外，相信還會規劃怎樣在清零的階段，鞏固防疫治疫政策與制度的同時，推動與內地通關，與海外重建通道。在這個過程裏，香港的體制改革便在所難免。