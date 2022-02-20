特首林鄭月娥日前宣布，原本3月27日舉行的下屆特首選舉，推遲到5月8日舉行。這個決定，遵循了國家領導人關於穩控疫情是當前壓倒一切的指示精神，連特首選舉這麼重要的大事也要讓路；這個決定，當然不是林鄭和行政會議可以作出的，拍板的當然是中央；這個決定，有極大的可能是在國家領導人定出抗疫工作的重要指示時就已考慮到。林鄭、行政會議推遲選舉的決定只是走流程而已。

毛澤東說過，不打無把握之仗，不打無準備之仗。中央今次之所以「一般不出手，出手不一般」，直接領導香港抗疫工作，對領導「港人治港」露出大手筆，那就是對此做好了充分的準備，要百分之百有把握打好這一仗。國家領導人重要指示一公布，「國家隊」抗疫支援隊伍就進入香江，「元帥升帳，調兵遣將」，立刻排兵布陣，各就各位，準備打仗。

中央駐港機構、駐港大臣更以第一時間召開「萬眾一心，合力抗疫」行動視像會議，香港各大地產商「罕有亮相」，宣讀了他們支持抗疫工作的具體行動，例如，撥出旗下土地建臨時醫院、灣仔會議展覽中心改做檢測中心等。中央駐港大臣在會議上，綜合了各界提出的16項支援措施。如此快速和有力度的「萬眾一心，合力抗疫」行動，沒有中央政府的領導和統籌，不能想像。這些也正好說明了，中央做好了「不打無把握之仗，不打無準備之仗」。

相比之下，應該由港府負起主體責任和執行方面的工作，卻依然混亂不堪，漏洞百出，丟三拉四，磨磨蹭蹭。公立醫院門外一幕幕老弱病幼患者不能入醫院、在寒風雨水中痛苦受煎熬、分分鐘冇命的情景；私家醫院的冷漠自私，拒收病患；食衞局局長的軟弱無力、愛理不理，把港府抗疫無能的「德性」散到了全世界，把「港人治港，廢不可言」散到了全世界。

嗚呼，港人治港！嗚呼，救救香港！