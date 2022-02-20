林鄭月娥曾多次自賣自誇，聲稱香港防疫工作勝過世界各地，現在面對不斷惡化的第5波疫情，她還敢這樣說嗎？毋庸置疑，相對於歐美國家或日本、南韓、新加坡等，香港疫情也許只能算是小巫見大巫。但問題是，中國才是全世界抗疫最成功的例子，香港又是中國一部分，為何不與內地城市比較，反而與那些抗疫失敗的國家比較？同樣是特別行政區，香港就遠遠不如澳門，有何資格自賣自誇？

以一河之隔的深圳為例，上月初龍崗區亦發現兩宗本土確診個案，當局緊急動員，迅速組織全民檢測，單是龍崗區首日10小時內就採樣90萬人次，有效堵塞病毒傳播，短短兩星期就解除疫患威脅。反觀港府慢條斯理，拖泥帶水，第5波疫情已持續一個多月，林鄭才改口稱計劃推行全民強制檢測計劃，但目前還在「細化方案」，與內地的高效率恰成鮮明對比。尤其不堪的是，面對確診患者呈幾何級數飆升，隔離設施嚴重不足，醫療系統瀕臨崩潰，導致大批確診患者只能在醫院外苦苦等候治療，冷雨淒風，見者心酸。

成功並非偶然，內地能夠有效控制新冠疫情，除了因為政府擁有高效治理和組織能力，也因為民眾積極配合和無私奉獻。近年經常可以見到「逆行者」的身影，無論哪裏出現疫情，都有來自全國各地的大批醫護人員和志願者逆行而上，他們義無反顧，萬眾一心，築成堅不可摧的抗疫長城。

香港又怎樣？疫情之下整個社會亂成一團，有人躺平防疫，有人爭權奪利，有人散布謠言，有人驚慌失措，更多的人則是一味謾罵，究竟有多少人為抗疫出過力做過貢獻，大家不妨捫心自問。最自私的是某些私家醫院，危急關頭竟落井下石，拒絕接收確診患者，將唯利是圖的本質暴露無遺。香港疫情之所以沒完沒了，其中一個原因就是自由主義氾濫，有些人缺乏社會責任感，哪怕只是小小付出也不願意，這點與西方社會何其相似。

幸好，香港背靠祖國，有中央全力支持，有全國各地施援，不至於單打獨鬥。「香港只要有求，祖國必定有應」，這不是空洞的承諾，而是真正的雪中送炭。怕只怕朽木不可雕，港產官僚眼高手低，心胸狹窄，能不能貫徹落實國家領導人的重要指示，切實負起主體責任，認真投入防疫抗疫，只能拭目以待。