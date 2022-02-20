香港抗疫一團糟，最大原因是林鄭政府剛愎自用，毫無應變準備，更無執行能力。現在疫情失控，確診患者數以萬計，隱形患者不計其數，一下子將當局應變無能暴露無遺。公院門外大批患者抵着刺骨寒風苦候求醫且不提，就說抗疫的士，當局顯然沒有想過實際如何操作，乜都話之你，結果有人拍下抗疫的士司機一身防護裝備去公廁的一幕，司機備受網民批鬥，令人搖頭嘆息。

300部抗疫的士已經投入運作，僅首日早上預約已經爆滿，儘管港府會向的士司機提供3,000元豐厚日薪，但實際上工作風險極高，形同搵命博。過去的士司機無理待客的情況層出不窮，以致市民普遍對的士司機觀感欠佳，但筆者今次倒覺得，在抗疫危急關頭，的士司機總算為抗疫出力，總比光說不練的港產官僚優勝。惟司機到底如何解決一日三餐，如何解決人有三急，當局關人個關，結果鬧出不必要矛盾。

昨日網上瘋傳，穿着全身保護衣的抗疫的士司機將的士泊在路旁，疑似準備上公廁。不問可知，部分網民隨即大呼小叫，狠批的士司機沒有防疫意識，四處播毒，說話有多難聽就有多難聽。但說實在的，的士司機並非專業醫護人員，他們的防疫知識也是有限公司，保護衣每天只供應一套，背後綁帶穿着並不容易，急起上嚟，不上公廁難道在車內解決？

由此可見，港府根本沒有周詳設想，如果真要做到滴水不漏，便要設立休息時段，讓的士司機解除裝備到指定地點休息、上廁所和吃飯，之後再穿上全新保護衣開工，但如此細節，港產官僚當然漠不關心，因此車行、車主一樣有責任。細節決定成敗，抗疫的士僅投入運作數天，現在是時候優化，否則抗疫淪為播疫只會一語成讖。