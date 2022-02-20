《東方日報》歷史悠久，不少讀者由年輕時候開始，就每日閱讀，一直陪伴本報成長。正因如此，《東方日報》擁有大量長者粉絲，數量之多，大抵是全港收費報章之冠。

在長者們正安享晚年，每天以喝茶、弄孫為樂之際，這兩年，世界以至香港突然遭受新冠疫情來襲，而且病毒偏重於向老人家入手。因此，不少老朋友、老讀者覺得擔心甚至焦慮，也是情理中事。筆者素來嘴笨，不大會講甚麼好聽的安慰說話，也缺乏專業的衞生知識，眼見長者們面對今天的困境，很慚愧，幫不上甚麼忙。今天就只能藉這個小方塊，寫幾句話，鼓勵老朋友在疫境之中，仍要盡量保持正能量。

Omicron的疫潮雖然厲害，但在2月18日，特首林鄭月娥公開說，新一波疫情的重症比率不高，她的這一句，我可是聽得仔細，既然如此，長者們應可稍為寬心。不過，雖然重症率不高，但因為染疫的人數多，故即使比率低，實際要入院的病人仍然不少，各位還是要小心在意。

不少專家說，保持樂觀和積極心態，是增強抵抗力、有效對抗病毒的好方法。很多老讀者平素可能每天去晨運、喝茶，已成為生活習慣，如今疫情吃緊，被迫困在家中，便容易惹起閒煩悶。可是老朋友們，大家在這當兒，必須克服一切的負面心態，否則會對身體不好。不能外出，就在家裏泡個好茶，或者沖杯香濃咖啡，親手製作，自己享受，也是別有一番情趣。正如梁啟超所說：「苦樂全在主觀的心，不在客觀的事。」此外，即使不會外出晨運，也不能荒廢做運動，每日在家裏來回走動，甚至只是在原地舉手、抬步，也勝於整天坐在椅子上嘛。