美國貿易代表辦公室日前發布《2021年中國加入世貿組織承諾報告》，否定中國履行加入世貿承諾方面的成績，是繼美國貿易代表戴琪月初談到中美第一階段貿易協議「中國沒有達到該協議定下的目標」後，美國人又一次借貿易來對中國開火，不難令人明白麻省理工學院榮休教授杭士基，何以將美國與海盜相提並論。

美國指中國未有履行「入世」承諾，但正如中國商務部新聞發言人回應指，美方將多間中國企業營運的線上平台，納入年度「假冒」和「盜版貨惡名市場」清單，採用的卻是「據稱」或「據報道」等模棱兩可措詞，既沒有確鑿證據，也沒有充分論證，是不負責任和不客觀的。美國人積非成是，指控別國何曾需要提出有力證據？武漢實驗室洩毒論、新疆出現種族滅絕、伊拉克擁有大殺傷力武器，均是「這裏不是法庭，美國人對眼就是證據」。

據美國統計局月初公布，去年美國對華商品貿易逆差擴大450億美元，上漲14.5%，至3,553億美元，是2018年以來最大逆差。明乎此，便不會對美國人明明日前才沒收了阿富汗70億美元資產，幹了一票大的，何以這麼快又發錢寒，感到意外。

美國指中國未有按照貿易協議購買足夠的美國商品和服務，然而，中國應在過去兩年購買總共5,024億美元美國商品和服務，中國最終也已購買了2,888億美元，完成了57%，疫情之下亦無可指摘了。反觀美國長期拖欠聯合國、世界衞生組織會費，國際知名的走數專家反指別國沒口齒，這好笑不好笑？

杭士基說：「我只有一艘小船，所以被稱為海盜。你有一支海軍，所以被稱為皇帝。」美國是不是海盜？不完全是，因為世上沒幾個海盜曾經打劫口罩。