新冠疫情肆虐全球逾兩年，不少西方政府抗疫無能，出於嫉妒與地緣政治考量，不斷用輿論抨擊中國「清零政策」以轉移視線。據報道，美國病亡人數逾90萬，過去7日平均新增確診個案逾14萬宗，同期入院人數每天約9,500人，而全球多國的單日確診數字仍然上升。

有14億人口的中國，將保護人民生命置於優先位置。《華爾街日報》日前終承認中國的抗疫政策為其他國家提供借鑑之處，強大的檢測能力，民眾對政府的信任，讓中國抗疫將死亡人數和經濟干擾最小化。而美國約翰斯霍普金斯大學統計數字顯示，全球僅有包括中國在內的3個國家每10萬人口新冠死亡病例少於一人。2020年，中國成為全球唯一實現正增長的主要經濟體，2021年更取得8.1%的經濟高增速，繼續引領全球復甦進程。

遺憾的是，大部分西方國家意識形態上的傲慢，自私的政治動機，加上一心打壓中國發展，遮掩了理性上的評估，更忽視中國抗疫的成就，早前更有人把中國抗疫與「人權」掛鈎。

談到人權，以民主國家自居的加拿大早前強制人民接種疫苗，總理杜魯多稱渥太華示威者的行為不配做加拿大人，更史無前例地援引《緊急狀態法》授權警方鐵腕清場和拘捕拒絕撤離的示威者。於3年前香港黑暴期間敦促中國政府謹慎處理及尊重港人合理訴求的加國總理，竟然漠視其領土「美麗的風景線」，凸顯其雙重標準。原因無他，西式民主，任搬龍門，天上天下，唯我獨尊。

病毒無國界，是人類的共同敵人，將疫情政治化標籤化不利國際合作。期望西方國家認清事實，以人民利益為重，為更多人的生命健康少出聲，多做事。