港大醫學院院長梁卓偉早前在發表港大團隊流行病學模型推算估計時警告：若不「封城」全民強檢遏止疫情，則很快便單日達萬宗確診，到6月底全港便有153萬人染疫，可能導致千人死亡。對此權威預警，港府置若罔聞。

疫情急轉直下，周四政府公布6,116宗新增確診，另約6,300宗初步確診。當局玩弄語言偽術，蓄意降低中招人數已提前破萬，疫情井噴，證實梁卓偉院長的預警並非虛言，可是仍沒打動那些奸、廢、庸、懶之官僚們惻隱之心。

綜觀第5波疫情已累計逾二萬人染疫，超過過去兩年染疫人數總和，數十人被奪去寶貴的生命，最細3歲，數以千計重症者未能入院，數以萬計本需要隔離的確診者卻被迫滯留充滿進一步傳播危機的家中。海嘯般的疫情已證實，兩間本地大學先後發出嚴重疫情危機總趨勢的警告，是確切和真實的，可是林鄭領導的特區政府卻充滿僥倖心態，不重視、不研究、不回應、不向公眾交代如何應對人命關天的危機，甚至作為總司令的林鄭竟不帶隊出席深圳二次交流會，實行「垂簾聽政」和「迴轉壽司」式決策操作，拖延應對。

國家主席習近平日前緊急下令抗疫「十二道金牌」，翌日港澳辦主任千里迢迢由北京飛抵深圳坐鎮督師，第三天首批內地專家組抵港。與此同時，立法會優先插隊辯論如何應對疫情危機，提出了許多獲立法會普遍贊同的抗疫意見和招數，可是港府的反應卻是「你急我唔急」，林鄭仍未就全民強檢定下時間表。至於議員提出用《緊急法》去「開綠燈」，安排內地醫生護士緊急馳援，解決全民強檢和打針的不必要阻力，以及緊急使用200間空置校舍做方艙醫院等建議，均石沉大海。