阿爺指示，抗疫最寶貴的是信心，最重要的是團結，最迫切的是行動！而特區庸官抗疫逾兩年，講嘢一時一樣，錯咗連一個道歉都冇，死撐到底，你話點畀到信心市民？講到團結，庸官根本一盤散沙，即使政府專家顧問講措施教市民防疫，亦各有各說，政府訊息混亂，市民根本唔知信邊個！至於行動，廢官往往後知後覺甚至不知不覺，到真正出事，社會輿論百箭都向佢哋心口齊發，就不情不願出來廢噏幾句不痛不癢嘅說話，應了老朽所說：香港哭泣，庸官廢噏！

各位，新冠疫情核爆式擴散，醫管局呼籲安老院舍唔好直接將大批長者送往醫院急症室，醫管局行政總裁高拔陞就話，好多確診患者喺短時間內來到急症室，部分人要在戶外等候，佢視察過急症室情況，感覺難受，非常不好意思！阿哥，高拔陞年薪就年年拔陞，眼見前線醫護人員壓力爆煲，確診者抱病求醫，長者幼兒淒風冷雨下受罪，一句「感覺難受，非常不好意思」，難道就能解決問題？

為何事前冇做好統籌指揮工作？不是社會輿論、本報一直反映確診者叫天不應叫地不靈嘅慘況，恐怕都唔識將確診者轉移院內，一句「非常不好意思」值逾600萬元年薪？若然，阿貓阿狗也可勝任！令本港醫療系統崩潰變第三世界，這600多萬元年薪不是比倒錢落海更不堪？

仲有嗰位勞福局局長羅致光，又係臨渴先知去掘井，唔踢唔郁，連日來安老院舍狂爆疫，佢先話當局會協助提升防疫措施，又表示當患者康復後，院舍就有責任接收，社署牌照部門會負責支援及指令院舍，如院舍仍然拒絕接受，社署會發出警告及有嚴重後果。抗疫當前，不是要擺官威，係要事前籌謀，溝通團結，事後補鑊，怎及行動實際！