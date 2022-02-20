香港疫情急轉直下，習近平主席作出最高指示，支援香港抗擊第5波疫情，強調特區政府要負起主體責任，盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，並要求各有關部門和地方要全力支持和幫助香港做好防疫抗疫工作，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。

國家領導人對香港事務作出最高政治動員指示，情況非常罕見，就算2019年的黑暴事件，習主席也沒有直接下達指示，可見中央對香港疫情的憂慮。這不但關乎香港市民生命健康，更關乎全國抗疫成敗，眼見特區政府無法獨力解決問題，加上香港內部由於抗疫疲勞、反對勢力的干擾等，出現人心不穩。有人提出香港根本無法辦到「動態清零」，加上限聚措施影響民生百業，不如向病毒投降躺平，即所謂的「與病毒共存」。

正正是這種在清零與躺平之間的猶豫和僥倖心理，令香港的防疫政策裏外不是人。香港防疫工作漏洞百出，令第5波疫情一發不可收拾。領導人的表態，目的是要統一社會主流思想，排除萬難，說白一點，就是要特區高官好自為之，不容半點苟且，各界也不能互相諉過，必須全力配合支援。最高指示一出，效果立竿見影，首先，特區政府一改之前的態度，公布制訂全民檢測的安排；其次，特首選舉押後至5月8日舉行，林鄭強調這陣子她只會做與抗疫有關的事。

傳統的政務官訓練，講究程序與平衡，但中共的辯證思維是另一套邏輯，強調事物發展存在矛盾，而在眾多的矛盾中要先找出主要矛盾，然後集中全力解決，透過解決主要矛盾從而去解決整體問題。當下香港的主要矛盾，就是疫情與經濟民生的矛盾，但疫情不解決，香港也寸步難行。筆者相信，有中央表達決心全力支援，定必能鼓舞人心，未來的抗疫措施肯定會比之前更精準、更徹底，這將會是香港公共管理思維的大變革，更是社會組織動員的大考驗。

抗疫戰進入下一階段，全民檢測、全民接種、重建方艙醫院、增加社區隔離設施、人流物流安排都需要大量人手，戰時模式下組織動員是關鍵。首先，香港有近20萬公務員，加上不少法定機構的職員，這個關鍵時刻應暫時放下所有非緊急的業務，徵召他們參與抗疫工作。為表揚公務員對社會的承擔精神，他們的參與應記錄在案，作為考評的重要參考。其次，社會動員方面，要發動所有社福團體、社區組織、工會、社團和宗教團體，由民政事務局和勞福局全力組織動員，政府出資源，市民出心出力，務必做到眾志成城。最後，必須善用資訊科技，「安心出行」盡早實施實名制和追蹤功能，利用大數據分析疫情；並要加快訊息發布，透過應用程式組織統籌人力，令市民獲得所需服務，讓有心人可以加入抗疫隊伍，為香港打一場翻身仗。