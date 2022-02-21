世界視線：美國渲染開戰　收割歐洲財富

美國總統拜登一周內兩度宣稱，俄羅斯將於數日內入侵烏克蘭，不斷炒作戰爭危機。美國不斷為東歐局勢煽風點火，企圖借助恐俄危機感，挑撥歐盟與俄羅斯的關係，並渲染隨戰爭而來的能源危機，順道把頁岩油及緻密天然氣出口往歐洲，狠狠收割一筆財富。

俄羅斯於2014年吞併烏克蘭的克里米亞，一度影響俄歐關係，但無阻雙方成為重要經濟夥伴，天然氣及糧食源源不斷由俄羅斯輸往歐洲。作為歐盟發動機的德國近年順應反核潮流，最後3座核電站將於年底前關閉。隨着核能發電減少，德國生命線繫於連接俄羅斯的天然氣管道，因此不難理解為何德國會嘗試在美俄之間穿插調停，並拒絕向烏克蘭提供致命武器。至於另一個歐盟龍頭法國的情況比較複雜，由於前殖民地馬里倒向俄羅斯懷抱，為了確保國內核電站繼續獲得馬里供應鈾元素，法國亦不欲刺激俄國，對斡旋一事相當熱衷。德法的能源供應取決於對俄外交，兩國不希望衝突爆發。

美國積極渲染俄羅斯入侵烏克蘭，企圖以危言聳聽挑動歐盟內部分歧。德法自然不會貿然表態，但對近年十分敵視俄國的波蘭及波羅的海三小國而言，跟隨美國步伐便可獲得夢寐以求的安全保障，增加抗俄資本，因此在支持烏克蘭一事上十分出力。在美國操弄下，歐盟無可避免意見分歧，為了保住內部團結，德法可能被迫改變初衷，勢影響與俄羅斯的關係。此外，美國利用戰爭危機是醉翁之意不在酒，多次宣稱俄羅斯將在開戰後切斷能源供應，企圖令歐洲不敢過分依賴俄羅斯供應天然氣，尋找後備能源。假如美國開採的頁岩油及緻密天然氣獲歐洲國家採購，便可進一步鞏固能源──美元霸權。

德國、法國雖然分別面臨經濟衰退及嚴重債務問題，但是極力維持對歐陸事務的影響力，希望以德法俄烏的諾曼第模式及《明斯克協議》化解烏克蘭危機，防止美國繼續渾水摸魚。對於俄羅斯而言，蠶食烏克蘭東部工業重鎮以及牢牢控制黑海北部，才是戰略目標，奪取整個烏克蘭只會成為眾矢之的，完全失去歐洲市場，不合成本效益。恐怕俄羅斯總統普京會對拜登的歇斯底里暗中竊笑。